Bmw ve Daimler İşbirliği Otonom Teknolojisine Yöneliyor

– Almanya'nın önde gelen otomotiv devlerinden Daimler AG ve Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG), aralarındaki stratejik işbirliğini, temel olarak SAE 3 ve4 düzeyleri olmak üzere otoyollarda sürücüsüz araçlar gibi yeni teknolojilere yönlendireceklerini duyurdular.

– Almanya'nın önde gelen otomotiv devlerinden Daimler AG ve Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG), aralarındaki stratejik işbirliğini, temel olarak SAE 3 ve4 düzeyleri olmak üzere otoyollarda sürücüsüz araçlar gibi yeni teknolojilere yönlendireceklerini duyurdular.



Şirketlerin ortak açıklamasına göre, söz konusu işbirliği "esnek bir platform ve kısa yenilik döngüleri" elde etmeyi hedeflerken, şirketlerin ortak girişimlerinin "2020 yılı ortalarında" piyasaya sürülebileceği belirtildi.



Söz konusu proje kapsamında park etme özellikleri ve sürdürülebilir mobilite girişimleri yer alırken, sürücüsüz araçlar için "ölçülebilir bir platform oluşturma amacıyla" ölçülebilir bir mimari inşa edildiği belirtilen açıklamada, BMW ve Daimler ayrıca diğer şirketlerle de ortak girişimler yapabileceklerini belirtti.



Daimler'in Mercedes-Benz araçlarında otomasyon teknolojileri araştırma ve geliştirme sektörü başı Michael Hafner, iki şirketin "rakip" kalmaya devam edeceğini belirtirken, şu yorumu yaptı:



"Güvenlik bizim önceliğimizdir. Bu sebeple ne olursa olsun, bir üretimimizin yüzde 100 güvenli olduğunu teyit etmeden önce asla yola çıkarmayız. Yine de 2. Seviye'ye çoğumuzun beklediğinden hızlı ulaştık." - İstanbul

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