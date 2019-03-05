BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı
40 dakika önce
BMW ve Toyota, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması halinde ülkedeki yatırım planlarının riske girebileceği uyarısında bulundu.
BMW ve Toyota, İngiltere
'nin AB
'den anlaşmasız ayrılması halinde ülkedeki yatırım planlarının riske girebileceği uyarısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:45
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