Son Dakika Haberleri: BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

40 dakika önce

BMW ve Toyota, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması halinde ülkedeki yatırım planlarının riske girebileceği uyarısında bulundu.

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı, System.String[]
BMW ve Toyota, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması halinde ülkedeki yatırım planlarının riske girebileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:45 

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi
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