BMW X5 SUV full-cell versiyonu Frankfurt'ta Sergileniyor

BMW X5 SUV full-cell, Yakıt Hücreli Araçlar Hala Sergileniyor

Yakıt hücresi alt yapı sorunu Avrupa'da bile hala çözülmüş değil, ancak otomobil üreticilerinin hidrojenle çalışan yeni araçlarını sergilemesi için bu sorun engel teşkil etmiyor.



Frankfurt otomobil fuarında BMW Hidrojenli araç geleceğini temsil edecek olan X5 SUV modelini sergiliyor. Elektrikli otomobiller aslında teknolojinin geleceği olarak görülüyor ancak bir B planının olması her zaman iyidir.



Temel olarak BMW X5 SUV benzinli aracın bu yakıt hücreli olarak yeniden yorumlanması olarak karşımıza çıkıyor. BMW'nin araçları için modüler bir üretim platformu oluşturma çabasının bir ürünü aslında. Plan başarılı olursa, gazlı, benzinli yada dizel, hatta EV motor seçeneklerinden istediğinizi seçebileceksiniz.



Yakıt Hücreli modelde aslında gelecek vizyonunda yer alan sürümü. BMW X5 SUV full-cell alternatif olarak kenarda duruyor. Otomobil üreticisi 2022 yılına kadar full-cell yakıt hücreli test araçlarının hazırlama niyetinde ve 2025 yılında resmi olarak satışa sunulabilir. Tüm bunlar aslında Avrupa'da yakıt hücreli istasyonların yaygınlaşması ve müşteri talebine bağlı.



ABD'de de durum pek farklı değil aslında özellikle Kaliforniya ve kuzeydoğu ABD bölgelerinde yakıt hücreli istasyonlar yaygınken ülkenin diğer bölgelerinde bu durum pek iç açıcı değil. Elbette elektrikli araçlar şu anda çok daha yaygın şarj istasyonu ağına sahip. BMW bu anlamda sadece B planı olarak bu modeli kenar a koyuyor gibi.



BMW basın açıklamasında, "BMW Group en erken 2025 yılında müşterilere yakıt hücresi araçları sunmaya başlayacak, ancak zamanlama pazarın gereklerine ve genel koşullara bağlı." ifadelerini kullandı.



Hidrojen Yakıtlı Araçların Faydası Ne?

Hidrojen yakıt hücreli araçların yararı, araçların zararlı bir gaz yerine su püskürmeleri ve elektrik güç ünitelerine sahip olmalarına rağmen, bir benzinli araba kadar çabuk doldurulabilmeleridir.



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