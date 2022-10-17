BMW XM ile ilk karşılaşma! 50 yıl sonra ikinci M modeli

ABD'de katıldığımız etkinlikte BMW XM'i inceleme fırsatı yakaladık. Bavyeralı üreticinin yüksek performanslı araçlarını üreten M Departmanı, 50'nci yaşını BMW XM ile kutluyor. Markanın geçtiğimiz yaz tanıtılan modeli, 653 beygir güç ve 800 Nm tork üreten hibrit motoru ve sıra dışı tasarımıyla 2023'te yollara çıkmaya hazırlanıyor.

BMW'den 50 yıl sonra gelen ikinci M modeli!

BMW'nin ikonik M1 modelinden bu yana üretilen ilk orijinal M otomobili olma unvanına sahip olan BMW XM, ayrıca M tarihindeki ilk şarj edilebilir hibrit motorlu araç olarak da dikkat çekiyor. BMW XM, büyük boyutları, kaslı yapısı, agresif duruşu ve çarpıcı tasarımıyla gelecekten izler taşıyor.

BMW'nin yeni ön yüzünü oluşturan ve markanın üst düzey modellerinde gördüğümüz çift parçalı aydınlatma grubu XM'de de yer buluyor. Bu aydınlatma grubuna ek olarak BMW'nin aydınlatılmış büyük böbrek ızgaları da aracın güçlü duruşunu destekler nitelikte.

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Aracın ön bölümündeki bu güçlü duruş arka bölüme de olduğu gibi taşınıyor. Markanın yeni modellerinden görmeye alıştığımız ince LED stop lambaları da burada da kendisini gösterirken, dikey olarak konumlandırılmış ikili egzoz çıkışları ise aracın performansını yansıtıyor. Farklı bir tasarıma sahip spoyler ve arka difüzör de yine bu tasarımı destekliyor.





BMW XM, iç mekanda da markanın karakteristik yapısını devam ettiriyor. Çift ekran düzenine sahip BMW Curved'e ev sahipliği yapan modelde 12,3 inçlik dijital gösterge ekranına 14,9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı eşlik ediyor. BMW Operating System 8 ile sunulan bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto desteklerini de içeriyor.

BMW XM'de tavana konumlandırılan hoparlörlere sahip Bowers&Wilkins ses sistemi otomobilin ne kadar özel bir model olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ünlü besteci Hans Zimmer tarafından ortaya konan BMW IconicSounds Electric ile BMW XM'in sürüş keyfi ise katlanıyor.

Yeni SUV modelin kaputunun altında ise 490 beygir güç üretebilen 4,4 litrelik TwinPower Turbo beslemeli V8 motor yatıyor. Aracın elektrik motoru ise fazladan 163 beygir güç sunuyor. M tarihinde bir ilk olan M HYBRID ünite böylelikle toplamda 653 beygir ve 800 Nm'ye ulaşan bir güç çıkışı elde ediyor. Yeni SUV model gücünü ise 8 ileri M Steptronic şanzıman ile 4 tekerleğe birden aktarabiliyor.

Bu güçlü SUV model 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 4,3 saniyede tamamlıyor. Tamamen elektrikle 82 ile 88 kilometre arasında menzik sunan BMW XM, 140 km/s hıza kadar emisyonsuz bir sürüşe de izin veriyor. BMW XM'nin 1.5-1.6 lt/100 km karma yakıt tüketimi ise şarj edilebilir hibrit güç ünitesinin verimliliğini bir kere daha kanıtlıyor.





BMW ise bununla sınırlı kalmayacak.BMW XM ürün gamının en güçlüsü olacak oaln BMW XM LABEL RED 2023 yılının sonunda aileye katılacak . BMW XM LABEL RED toplamda ürettiği 748 beygir güç ve maksimum 1000 Nm'ye varan tork değeriyle süper otomobillerle yarışır değerler sunacak.

BMW, yeni modelinde son teknoloji ürünlerine veriyor. BMW XM'de, içerisinde Geri Sürüş Asistanı ve otomobilin çevresini park alanında 3 boyutlu gösterme imkanı sunan Park Asistan Plus donanımına ek olarak; Ön Çarpışma Uyarısı, Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Dur&Kalk Fonksiyonlu Aktif Cruise Kontrol gibi gelişmiş özellikleri içeren Sürüş Asistanı Professional donanımı da standart olarak sunuluyor.