BMW XM render görüntüsü sızdırıldı - Son Dakika
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BMW XM render görüntüsü sızdırıldı

06.06.2022 14:12
BMW XM render görüntüsü sızdırıldı

Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken BMW XM modelinin render görüntüsü ortaya çıktı. Yeni model, 2023'te yollarda olacak.

BMW'nin spor SUV modeli, geçtiğimiz haftalarda kamuflajlı olarak görüntülenmişti. BMW XM render görüntüsü ortaya çıktı.

BMW XM render görüntüsü ortaya çıktı

Nihai model, 2021'de tanıtılan BMW XM konseptine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Konsept model ile aynı büyüklükte ön ızgaraya ve egzoz tasarımına sahip olan BMW XM, oldukça kaslı tasarımıyla karşımıza çıkıyor.

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BMW, yeni modelin diğer M modelleriyle aynı görünüme sahip olması için yan aynalarda değişikliğe gitti. 23 inç jantlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran modelin 2022'nin üçünçü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

BMW XM render görüntüsü sızdırıldı

Hibrit motor seçeneğine sahip olan BMW XM, toplamda 650 beygir güç ve 800 Nm tork üretecek. Benzinli motor 490 beygir, elektrikli motor ise 160 beygir güce sahip. Şirketin 750 beygir XM modelini de piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

Elektrikli motorlu sekiz ileri ZF şanzıman ile tanıtılacağı belirtilen BMW XM, Bavyeralı otomobil üreticisinin en seri SUV modelleri arasında yerini alacak. 2023 yılında piyasaya sürüleceği belirtilen modelin üretimine 2022 Aralık'ta başlanacak. Yeni modelin Almanya'da 170.000 ile 180.000 euro arasında fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.

Siz tasarımı sızdırılan BMW XM modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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