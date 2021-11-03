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BMW, yarı iletken krizine karşın üçüncü çeyrekte satış ve karlılığını artırdı - Son Dakika

BMW, yarı iletken krizine karşın üçüncü çeyrekte satış ve karlılığını artırdı

03.11.2021 16:14
BMW, yarı iletken krizine karşın üçüncü çeyrekte satış ve karlılığını artırdı

BMW Grubu, küresel çip krizine karşın bu yılın üçüncü çeyreğinde satış ve karlılığını önemli ölçüde artırdı.

BMW Grubu, küresel çip krizine karşın bu yılın üçüncü çeyreğinde satış ve karlılığını önemli ölçüde artırdı.

BMW Grubu'ndan yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde grubun vergi öncesi karının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artarak 2,9 milyar avroya yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde grup gelirlerinin yüzde 4,5 artarak 27,5 milyar avroya çıktığı aktarılan açıklamada, şirketin, en çok para kazandıran modellerine öncelik vermesinin çip kıtlığı nedeniyle üretim düşüşlerini dengelemesine yardımcı olduğu kaydedildi.

BMW Grubu, bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduruyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BMW, yarı iletken krizine karşın üçüncü çeyrekte satış ve karlılığını artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BMW, yarı iletken krizine karşın üçüncü çeyrekte satış ve karlılığını artırdı - Son Dakika
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