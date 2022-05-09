BMW yeni modellerinde Apple ve Google desteği sunmayacak! İşte nedeni - Son Dakika
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BMW yeni modellerinde Apple ve Google desteği sunmayacak! İşte nedeni

09.05.2022 14:26
BMW yeni modellerinde Apple ve Google desteği sunmayacak! İşte nedeni

BMW, yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle bazı modellerini Apple ve Google desteğinden yoksun şekilde üretim bandından indirdi.

Çip krizi otomotiv endüstrisini vurmaya devam ediyor. Yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle markaların üretimi de aksamış durumda. Kimi markalar ise araçlarındaki bazı özelliklerden vazgeçerek üretime devam ediyor. BMW de bu markalardan bir tanesi. Çip krizi nedeniyle daha önce bazı modellerindeki dokunmatik ekranı kaldıran Bavyeralı üretici şimdi de araçlarını Google imzalı Anroid Auto ve Apple CarPlay olmadan üretim bandından indirmeye başladı.

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BMW bazı araçlarında Google ve Apple desteği sunmayacak!

BMW bu durumu müşterilerine mail yoluyla açıkladı. Alman otomobil şirketi, müşterilere gönderdiği bir mailde, bu yılın Ocak ve Nisan ayları arasında üretilen bazı araçların Apple CarPlay ve Android Auto'yu sunabilmek için güncellemeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

BMW yeni modellerinde Apple ve Google desteği sunmayacak! İşte nedeni

Gerekli güncellemenin en geç Haziran ayına kadar yapılacağına aktaran şirket, yaşanan çip krizini bu şekilde en az yara ile atlatacağına inanıyor. BMW her ne kadar araçlarında Anroid Auto ve Apple CarPlay desteklemeyen bilgi-eğlence sistemlerine yer vermiş olsa da sevkiyatlarını aksatmamış oldu. Alman üretici söz verdiği gibi kısa süre içerisinde araçlarına gerekli güncellemeyi sunduğu takdirde büyük bir sorun yaşanmayacaktır.

BMW'nin bu kararından kaç müşteri ve araç modelinin etkilendiği henüz net değil. Ancak gelen bilgilere göre "6P1" üretim koduna sahip araçlar Android Auto ve Apple CarPlay'den yoksun olarak gelecek. Ayrıca bu durumdan ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya pazarlarının etkileneceği iddia edildi.

BMW yeni modellerinde Apple ve Google desteği sunmayacak! İşte nedeni

Çip krizinden etkilenen tek marka tabi ki BMW değil. Birçok üretici de çip krizi nedeniyle bazı araçlarında istenen özellikleri sunamıyor. Pandemi ile başlayan tedarik sorunlarının yakın zamanda bitmesi beklenmiyor. Şirketler bu krizin sona ermesi için 2024 yılının sonunu işaret ediyor.

Peki siz BMW'nin bu kararı ve çip krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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Çip krizi, Tragger, Google, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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