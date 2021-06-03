BMX Dünya Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününde müjdeli haberi paylaştı. Başkan Ekrem Yüce, dünyanın en modern ve en fonksiyonel bisiklet parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin yeni bir uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Yeni bir uluslararası şampiyonaya şehrin kapılarını gururla açacaklarını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, "Dünya'da sadece 13 şehirde bulunan 'Bisiklet Dostu Şehir' ünvanına sahip olan Sakarya'mızda, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Dağ Bisikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi ulusal ve uluslararası birçok organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Şimdi ise 23-31 Ekim tarihleri arasında şehrimize yakışan yeni bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünyanın sayılı bisiklet tesisleri arasında yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, BMX Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Yerli ve yabancı birçok katılımcı şehrimize gelecek, ayrıca kurulacak EXPO alanında şampiyonanın heyecanı yaşanacak. Bu gurur Sakarya'mızın. Şehrin tamamını saran bisiklet yollarımızla, Sakbis akıllı bisiklet istasyonlarımızla, şampiyonlara ev sahipliği yapan Ayçiçeği Bisiklet Vadimizle, bisiklet sporuna olan dünya çapındaki katkılarımızla 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününü coşkuyla kutluyoruz" açıklamalarında bulundu. - SAKARYA