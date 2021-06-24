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BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman - Son Dakika

BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman

24.06.2021 23:27

- BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "BMX Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacağız" Sakarya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu ile Ekim ayında düzenlenecek olan BMX Super Cross Dünya Kupası'nın lansmanı yapıldı.

- BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce:

"BMX Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacağız"

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu ile Ekim ayında düzenlenecek olan BMX Super Cross Dünya Kupası'nın lansmanı yapıldı. Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve 2020 Dağ Bisikleti Dünya Maraton Şampiyonası'nı üstlendik. Bu yıl da BMX Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacağız" dedi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, dünyanın konuşacağı bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'ndan 1 yıl sonra BMX Super Cross Dünya Kupası, Sakarya'da gerçekleştirilecek. 23-24 ve 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve 200 sporcunun pedal çevireceği şampiyonanın lansmanı ise Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapıldı. Lansman törenine Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Dünya Bisiklet Birliği Temsilcisi Farhad Aliyev, Büyükşehir bürokratları, Türkiye Bisiklet Federasyonu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gösterilerle başlayan lansmanda, sporcuların yaptığı paten ve bisiklet şovları programa renk kattı. Törende ayrıca Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden start alan dünya maratonu ile diğer yarışları içeren video gösterimi yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Yüce Sakarya'nın festival, fuar, şampiyona ve farklı etkinliklerle gerçek bir bisiklet şehri olacağını söyledi. Yüce, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bu yıl Dünya Bisiklet Birliği faaliyet programında yer alan BMX SuperCross'un yanı sıra Dağ Bisikleti Maraton Serisi ve MTB Cup yarışlarının da düzenleneceği bilgilerini paylaştı.

Lansman öncesi Bisiklet Mola Kıraathanesinin açılışı gerçekleşti

Ekim ayında düzenlenecek olan BMX Super Cross Dünya Kupası'nın lansmanı öncesi ise Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet tutkunları için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde hayata geçirdiği Bisiklet Mola Kıraathanesinin açılışı gerçekleşti. Türkiye Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla hayata geçirilen kıraathanenin açılış töreninde ise Sakarya'nın bisiklet alanında yürüttüğü faaliyetlerin sunumu yapıldı. Dünya Motosiklet Şampiyonu olan Milletvekili Sofuoğlu, TBF Başkanı Küçükbakırcı ve Başkan Yüce, tören alanında hazırlanan bisiklet simülasyon yarışında yarıştılar. Açılış kurdelesini kesen Başkan Yüce, "Dünyanın en donanımlı ve modern merkezi Ayçiçek Bisiklet şampiyonların tesisi oldu. Hemşerilerimiz ve bisiklet sporcuları burada kitap okuyup birlikte vakit geçirecekler" dedi.

Bisiklet sporunun kalbi 2021 yılında Sakarya'da atacak

Lansmanda konuşan ve Sakarya'nın önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projelerle gerçek bir bisiklet şehri olacağına vurgu yapan Başkan Yüce, "Uluslararası bisiklet organizasyonlarıyla iş birliği içerisinde pek çok bisiklet projesi üretiyoruz. Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve 2020 Dağ Bisikleti Dünya Maraton Şampiyonası'nı üstlendik. Bu yıl Dağ Bisikleti Maraton Serisinin bir etabı burada oynanacak. Bunun dışında Sakarya MTB Cup yine burada düzenlenecek. Son olarak da bizi en çok heyecanlandıran BMX Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacağız. Şampiyonalar ve yarışmalar dışında festivaller, fuar organizasyonları ve çeşitli etkinliklerle sonbahar aylarında Sakarya gerçekten de 'Bisiklet Şehri' olacak. Bisiklet sporunun kalbi 2021 yılında Sakarya'da atacak. Sizleri bu uzun soluklu ve heyecanlı etkinliklerde mutlaka görmek istiyoruz. Dünya kupasının, şampiyona yarışlarının, festivallerin, fuar organizasyonlarının hayırlı olmasını diliyorum. Burası benim evim ve tüm dünya benim misafirim" diye konuştu.

TBF Başkanı Erol Küçükbakırcı: "Bu tip organizasyonlar inşallah örnek olacak"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Bisiklete yatırım yapan mutlaka kazanıyor. Dolayısıyla bu tip organizasyonlar inşallah örnek olacak. Her geçen gün bisikletin önemi artıyor. Bisiklet bir yaşam biçimi oldu. Buraya bir veledrom yapılırsa 36 tane olimpiyat madalyasının olduğu branşta, 6 madalyayı mutlaka Türkiye'ye getiririz olimpiyatlarda" şeklinde konuştu.

Dünya Bisiklet Birliği Temsilcisi Aliyev: "Dünya BMX bisikletleri bittiği andan itibaren sıraya girecekler"

Dünya Bisiklet Birliği Temsilcisi Ferhad Aliyev, "Bizim için onur verici durum; Azerbaycan Milli Takımının sporcusu Salcano Sakarya Bisiklet Takımının bir parçası olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, "BMX Dünya Kupası bu ilde bu parkurda düzenlenecek. Olimpik bir branş, dünyada olimpiyatlarda yarışılan bir sporun parkuru. Bu parkura Dünya BMX bisikletleri bittiği andan itibaren sıraya girecekler, antrenman için burayı tercih edecekler. Bizim elimizde böyle bir parkur varken, gençlerimiz ve çocuklarımızı lütfen bu branşa yöneltelim" ifadelerini kullandı.

BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman
BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman
BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman
BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman
BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman
BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman
BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman
BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman
BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman
BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman

Dünya Kupası, Bisiklet, Sakarya, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BMX Super Cross Dünya Kupası öncesi coşkulu lansman - Son Dakika Spor


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