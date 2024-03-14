BNB Chain, dApp Geliştiricilerine Rollup Oluşturma Seçeneği Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

BNB Chain, dApp Geliştiricilerine Rollup Oluşturma Seçeneği Sunuyor

BNB Chain, dApp Geliştiricilerine Rollup Oluşturma Seçeneği Sunuyor

BNB Chain, dApp geliştiricilerine özel rollup oluşturma imkanı sunan Hizmet Olarak Toplama (RaaS) çözümünü piyasaya sürdü. Bu yeni hizmet, BNB Smart Chain (BSC) üzerinde kodlama gerektirmeyen seçenekler de dahil, uygun maliyetli ve özel olarak tasarlanmış rollup'lar için gerekli olan tüm altyapıyı sunmayı hedefliyor.

14.03.2024 16:09  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BNB Chain, dApp geliştiricilerine özel rollup oluşturma imkânı sunan Hizmet Olarak Toplama (RaaS) çözümünü piyasaya sürerek Katman 2 ağ yapısını genişletmeyi amaçlıyor.

BNB Chain, Rollup Oluşturma Seçeneği Sunuyor

BNB Chain, dApp geliştiricilerinin özel rollup'lar oluşturmasına olanak tanıyan bir hizmet olarak toplama (RaaS) çözümünü piyasaya sürerek ekosisteminin Katman 2 ağ yapısını genişletmeyi amaçlıyor. Bu yeni hizmet, BNB Smart Chain (BSC) üzerinde kodlama gerektirmeyen seçenekler de dahil olmak üzere, uygun maliyetli ve özel olarak tasarlanmış rollup'lar için gerekli olan tüm altyapıyı sunmayı hedefliyor.

DeFiLlama'dan alınan verilere göre, BSC'nin toplam kilitli değeri (TVL), Ethereum'un 56,7 milyar dolarlık ve Tron'un 10,5 milyar dolarlık TVL'ine kıyasla 6,1 milyar dolarla, Blockchain teknolojisinin önde gelen isimleri arasında üçüncü sırada yer alıyor.

BNB Chain'in çekirdek geliştirme ekibi, RaaS'ın ekosistemin bağlantı kapasitesi ile entegrasyonunun, geliştiricilere BSC üzerinde verimli ve ölçeklenebilir Katman 2 çözümleri geliştirmek için geniş bir araç yelpazesi sağlayacağını belirtiyor. BNB Chain ekosistemi, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumlu BSC de dahil olmak üzere beş ayrı ağı kapsıyor. Bu ağlar arasında mevcut Katman 2 çözümleri opBNB ve zkBNB, veri depolama odaklı BNB Greenfield ve BNB Beacon Chain yer alıyor. BNB Beacon Chain'in işlevselliği zamanla BSC'ye taşınacak ve bu da ekosistem içindeki rolünün sona ermesine yol açacak.

BSC tabanlı Katman 2'ler, "One BNB" girişimi kapsamında ekosistem içinde uyumluluğu artırmak amacıyla tasarlanmış opBNB Connect aracılığıyla birbirine bağlanacak. Bu entegrasyon, farklı teknolojilerin bir arada çalışabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı sağlamayı hedefliyor.

BNB Chain'in RaaS çözümü, Blockchain teknolojisinin potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yeni hizmetin, BSC'yi daha da ölçeklenebilir ve kullanışlı hale getirerek, daha fazla dApp geliştiricisini ve kullanıcısını platforma çekmesi bekleniyor.

Kripto Para, Kripto Borsaları, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto BNB Chain, dApp Geliştiricilerine Rollup Oluşturma Seçeneği Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
16:02 Türk Bakanlar ve MİT Başkanı, güvenlik zirvesi için Bağdat’ta Türk Bakanlar ve MİT Başkanı, güvenlik zirvesi için Bağdat'ta
14:55 Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
16:38 Trabzon’da tünelde iş makinesine çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti Trabzon'da tünelde iş makinesine çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti
16:20 İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kızına veda eden baba: Peygambere ve sahabelere selam söyle İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kızına veda eden baba: Peygambere ve sahabelere selam söyle
16:10 Kapadokya’daki balayı faciasında karar verildi Kapadokya'daki balayı faciasında karar verildi
16:03 Dün akşam Survivor’da baba olacağını öğrenmişti Yunus Emre’nin eşi bebeğini düşürdü Dün akşam Survivor'da baba olacağını öğrenmişti! Yunus Emre'nin eşi bebeğini düşürdü
15:41 Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
14:16 Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada Pilot paraşütle kurtuldu Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 17:07:04. #1.13#
SON DAKİKA: BNB Chain, dApp Geliştiricilerine Rollup Oluşturma Seçeneği Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement