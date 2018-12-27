Son Dakika Haberleri: Bnd'nin İki Numarası Amerika'dan

Bnd'nin İki Numarası Amerika'dan

1 saat önce

BND Başkan Yardımcısı Guido Müller, Deutsche Bank Yönetim Kurulu üyeliğine atanınca geçen kasım ayında istihbarattaki görevini bırakmıştı.

Bnd'nin İki Numarası Amerika'dan, System.String[]
BND Başkan Yardımcısı Guido Müller, Deutsche Bank Yönetim Kurulu üyeliğine atanınca geçen kasım ayında istihbarattaki görevini bırakmıştı. Yerine atanan Baumann ise 2013'ten beri Washington'da BND'nin resmi temsilcisi olarak görev yapıyordu. Baumann, ABD'deki görevi öncesinde ise Ortadoğu ve Afrika'daki İslam ülkeleri sorumlusu olarak istihbaratta çalışıyordu. Tecrübeli bir istihbaratçı olarak tanınan Baumann, uzun yıllar İsrail'de de görev yaptı. BND Başkanı Bruno Kahl'ın Michael Baumann dışında diğer iki yardımcısı ise Ole Diehl ve Werner Sczesny.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:45 

Deutsche Bank, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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