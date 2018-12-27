Bnd'nin İki Numarası Amerika'dan

BND Başkan Yardımcısı Guido Müller, Deutsche Bank
Yönetim Kurulu üyeliğine atanınca geçen kasım ayında istihbarattaki görevini bırakmıştı. Yerine atanan Baumann ise 2013'ten beri Washington
'da BND'nin resmi temsilcisi olarak görev yapıyordu. Baumann, ABD
'deki görevi öncesinde ise Ortadoğu ve Afrika
'daki İslam ülkeleri sorumlusu olarak istihbaratta çalışıyordu. Tecrübeli bir istihbaratçı olarak tanınan Baumann, uzun yıllar İsrail
'de de görev yaptı. BND Başkanı Bruno Kahl'ın Michael Baumann dışında diğer iki yardımcısı ise Ole Diehl ve Werner Sczesny.