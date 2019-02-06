Bnp Paribas, 2019 Yılı İçin Petrol Fiyatı Tahminini Düşürdü
2 saat önce
BNP Paribas, 2019 yılı için ortalama petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyat tahminini 68,00 dolar/varil olarak duyuran BNP, Batı Teksas petrolü için ortalama fiyatı ise 61 dolar/varil olarak tahmin etti. Petrol fiyatlarının 2019’un ilk yarısında sıkılaşan arz şartlarının etkisi ile yükseleceğini tahmin eden BNP Paribas, yılın ikinci […]The post BNP Paribas, 2019 yılı için petrol fiyatı tahminini düşürdü appeared first on Enerji Enstitüsü.
BNP Paribas
, 2019 yılı için ortalama petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.
Brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyat tahminini 68,00 dolar/varil olarak duyuran BNP, Batı Teksas
petrolü için ortalama fiyatı ise 61 dolar/varil olarak tahmin etti.
Petrol fiyatlarının 2019'un ilk yarısında sıkılaşan arz şartlarının etkisi ile yükseleceğini tahmin eden BNP Paribas, yılın ikinci yarısında ise ABD
'nin artan petrol ihracatının ve zayıflayan ekonomik aktivitenin etkisi ile fiyatların düşeceğini öngördü.
Barclays 24 Ocak'ta yayınladığı raporda Brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyatı 70 dolar/varil, Batı Teksas petrolü için de 62 dolar/varil olarak tahmin etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:06
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