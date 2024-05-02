BNP Paribas Bitcoin ETF Yatırımıyla Piyasalara Yeni Bir Soluk Getiriyor - Son Dakika
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Kripto

BNP Paribas Bitcoin ETF Yatırımıyla Piyasalara Yeni Bir Soluk Getiriyor

Avrupa'nın finans devi BNP Paribas, Bitcoin ETF piyasasına giriş yaparak dijital varlık alanında büyük bir adım attı. Banka, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonundan hisse satın aldı. BNP Paribas'ın bu hamlesi, Avrupa'nın finans devlerinden birinin kripto para birimlerine olan ilgisini gözler önüne seriyor.

02.05.2024 20:07  Güncelleme: 20:12
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Avrupa'nın finans devi BNP Paribas, Bitcoin ETF piyasasına giriş yaparak dijital varlık alanında büyük bir adım attı. SEC'e yapılan son 13F bildirimlerine göre, banka BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonundan hisse satın aldı.

BNP Paribas, Bitcoin ETF Yatırımıyla Sahada

Fransa merkezli Avrupa'nın ikinci en büyük bankası BNP Paribas, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı son 13F bildirimlerinde, Bitcoin spot borsa yatırım fonu (ETF) alımı yaptığını açıkladı. Banka, BlackRock tarafından yönetilen iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) fonundan pay satın aldı.

ABD merkezli spot Bitcoin ETF'leri, şimdiye kadar büyük bir başarı göstererek toplamda 200 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. SEC düzenlemelerine göre 100 milyon dolar üzerindeki varlıkları yöneten büyük kurumsal yatırımcılar, her çeyrek sonunda bu tür yatırımlarını 13F formu aracılığıyla raporlamak zorundalar.

2024'ün ilk çeyreğinde yapılan başvurular incelendiğinde, Park Avenue Securities, Inscription Capital, Wedbush Private Capital ve American National Bank gibi finans kuruluşlarının da Bitcoin ETF'lerine yatırım yaptıkları görülmüştü. Şimdi ise 600 milyar dolarlık varlığı yöneten BNP Paribas'ın da bu yatırımcılar arasına katıldığı belirlendi. BNP'nin yaklaşık 40.000 dolarlık yatırımı küçük bir miktar olsa da bu hamle Avrupa'nın finans devlerinden birinin kripto para birimlerine olan ilgisini gözler önüne seriyor.

Son olarak finans analistleri, 15 Mayıs'ta sona erecek başvuru dönemi öncesinde, spot Bitcoin ETF'lerine yapılan yatırımlarda büyük bir artış bekliyor.

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Son Dakika Kripto BNP Paribas Bitcoin ETF Yatırımıyla Piyasalara Yeni Bir Soluk Getiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: BNP Paribas Bitcoin ETF Yatırımıyla Piyasalara Yeni Bir Soluk Getiriyor - Son Dakika
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