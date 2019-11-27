Son Dakika Haberleri: BNP Paribas Cardif'ten startup'lara destek
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BNP Paribas Cardif'ten startup'lara destek

6 saat önce

BNP Paribas Cardif Türkiye, inovatif çalışmaları kapsamında, girişim hızlandırma programı Hackquarters ekibi iş birliğiyle BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı'nı başlattı.

BNP Paribas Cardif'ten startup'lara destek, System.String[]

BNP Paribas Cardif Türkiye, inovatif çalışmaları kapsamında, girişim hızlandırma programı Hackquarters ekibi iş birliğiyle BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı'nı başlattı.

Yeni nesil girişimcileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek program, aynı zamanda sigortacılık alanındaki teknolojik yaklaşımları teşvik etmeyi hedefliyor.

Türkiye ve farklı ülkelerden katılımcı startup'ların, ürün ve servislerde sigortanın geleceği, nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler, mobilite, müşteri kazanımı, satış sonrası hizmetler ve iş ortaklıkları alanlarında sunacakları yenilikçi projeler arasında ilk üç fikir ödüllendirilecek. Başvuruları 4 Aralık'a kadar sürecek programın sonuçları, 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlik ile açıklanacak.


BNP Paribas, Türkiye, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:35 Kaynak: DHA
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