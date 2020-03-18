Boat Show Tuzla Fuarı'nda 7 günde 100 tekne satıldı

7-15 Mart tarihleri arası gerçekleşen Türkiye'nin en önemli denizcilik fuarından biri olan Boat Show Tuzla 2020 Fuarı 9 gün boyunca birbirinden lüks ve görkemli yatlara ev sahipliği yaparak sektörün lider firmalarını ağırladı. Aksesuar bölümünde ise birbirinden farklı kullanımları olan yüzlerce çeşit aksesuar markaları ve kategorileri ürünlerini sergiledi.



Dünyaca ünlü markaların karada ve denizde, 2021 yeni tekne modellerini tanıttığı fuarda fiyatı 7500 TL ile 118 Milyon TL arasında değişen 155 tekne görücüye çıktı. Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı'nda 7 günde 100 tekne satışı gerçekleştirildi. Fuarın en pahalı yatı olan ve 118 milyon TL değerindeki Virtus, fuarın ilk günü satıldı.



Aksesuar holünde ise en büyük ilgiyi yüzlerce farklı ürünleri ile deniz tutkunlarının göz atmadan geçemediği Su Üstünde Standında oldu. 20 farklı kategoride binlerce ürün, 50 ülke, 5000 farklı noktadan özveri ile toplanmış gemi maketleri, dekoratif eşyalar, gemi söküm ürünleri ve tablolar meraklıların ilgi odağı oldu.



Su Üstünde firma yetkilisi Eren Budaklı fuardaki ilgiden memnun olduklarını dile getirerek "Tuzla Boat Show 2020'de ilk defa katılımcı olarak katıldık. Beklentilerimizin üstünde bir ilgi gördük. Özellikle ilgili insanların bu fuarı ziyaret ettiğini gördük bu da bizi çok memnun etti. Standımızdaki ürünlerimizin büyük bir çoğunluğunu ürünlerin değerini bilecek, kıymetini anlayacak müşterilerimize emanet ettik" diyerek fuarın oldukça verimli geçtiğini söyledi. - AYDIN