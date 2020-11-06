Boat Show Tuzla kapılarını deniz tutkunları için açıyor - Son Dakika

Boat Show Tuzla kapılarını deniz tutkunları için açıyor

06.11.2020 14:48
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TÜRKİYE'NİN deniz üstünde düzenlenen en büyük tekne fuarı olacağı belirtilen Boat Show Tuzla, yarın kapılarını açıyor.

TÜRKİYE'NİN deniz üstünde düzenlenen en büyük tekne fuarı olacağı belirtilen Boat Show Tuzla, yarın kapılarını açıyor. Fiyatı 50 bin liradan 70 milyon liraya kadar uzanan, birbirinden özel 150 teknenin sergileneceği fuarın göz bebeği ise 'Müzeyyen' isimli tekne. Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarlar Müdürü Emel Yılmaz, "Teknenin yapımı 18 ayda gerçekleştirildi. İç ve dış dekorasyonunda altın kaplamalar kullanıldı" dedi. Yılmaz, koronavirüs salgını nedeniyle ilginin arttığı yat turizmi hakkında da bilgi verdi.

Birbirinden özel teknenin sergileneceği Boat Show Tuzla'da, yelkenli teknelerden motor yatlara, boat'lardan deniz ekipmanlarına kadar deniz severlerin tüm ihtiyacını karşılayacak ürünler ziyaretçilerle buluşmayı bekliyor. Yarın kapılarını açacak Boat Show Tuzla'da en ilgi çeken teknelerden biri, içinde 24 ayar altın kaplamaların olduğu Müzeyyen. Tuzla tersanelerinde inşa edilen 18 metre uzunluğundaki tekne, yüzde 80 oranında yerli olarak inşa edildi. Sahibinin özel olarak altın kaplamalarla donattığı teknenin iç ve dış altın kaplamalar için fazladan 1 milyon liraya yakın harcama yapıldı. Tamamen el işçiliği ürünü olan teknenin satışı fiyatı ise 10 Milyon liraya yaklaşıyor.

TÜRK İŞÇİLİĞİ ALTIN KAPLAMADA BULUŞTU

Fuarın en değerli teknelerinden birinin 'Müzeyyen' isimli tekne olduğunu belirten Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarlar Müdürü Emel Yılmaz, "Teknemizin adı 'Müzeyyen' bizim ve fuarımızın göz bebeği bir tekne. Üretimi tamamen Tuzla'da Türk tersanesinde gerçekleştirildi. El işçiliği olan bir tekne. Teknenin yapımı yaklaşık 18 ayda gerçekleştirildi. İç ve dış dekorasyonunda altın kaplamalar kullanıldı. Denizci bir aileden geliyorlar. Teknede bütün konfor düşünüldü. Çok konforlu klasik bir tekne. Teknemizin fiyatı tüm ekipmanlarıyla birlikte 10 milyon lira. Tamamen müşteriye özel üretildi. Misafirlerimizin beğenisine sunulacak. Boat Show başlamadan önce tekneyle ilgili çok soru geldi. Altın kaplama olduğundan meraklı bir kitlesi var. Firmamız ciddi bir rezervasyon da alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İZOLE YAŞAM HAYATIMIZIN PARÇASI OLDU"

Pandemi sürecinin yat sektörünü de etkilediğini söyleyen Yılmaz, "Böyle bir süreci sektör beklemiyordu. Tamamen izole yaşam hayatımızın bir parçası oldu. Tekne tatili, tekne ile yaşamı gündemimize getirdi. Çok güzel büyük bir ilgi gördü. Boat Show Tuzla Deniz Fuarı pandemi sürecinde yurt dışındaki fuarların iptal edilmesi ve ertelenmesine rağmen burası bir fırsat oldu. Açık alanda hijyen ve güven ortamıyla güzel bir profil hazırlayacağımızı düşünüyoruz, bizler hazırız, tüm deniz severleri fuarımıza bekliyoruz. Girişten itibaren HES kodu sorgulaması olacak el dezenfektanları olacak. Maske ve mesafe kurallarıyla bir fuar olacak. 15 Kasım Pazar 18.00'e kadar fuarımız açık olacak" diye konuştu.

EN PAHALISI 70 MİLYON LİRA

Boat Show Tuzla'da yer alan en özel teknelerden bir tanesi de yine Türk yapımı olan Serenitas isimli motor yat. 32 metre uzunluğunda olan tekne, toplam 5 yolcu kamarası ve 10 yolcu kapasitesiyle ultra lüks sınıfında yer alıyor. İç dizaynı lüks bir evden farsız olan teknede, döşemeler gizli TV üniteleri, geniş banyo ve lavaboları, modern tasarımı ve en kötü hava şartlarına dayanıklı gövdesiyle fuarın en özel teknelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Piyasa değeri yaklaşık 70 milyon lira olan tekne, Boat Show Tuzla'da alıcılarını bekliyor.

Birçok teknenin lansmanın da yapılacağı fuar 15 Kasım'a kadar sürecek.


Boat Show Tuzla kapılarını deniz tutkunları için açıyor
Boat Show Tuzla kapılarını deniz tutkunları için açıyor
Boat Show Tuzla kapılarını deniz tutkunları için açıyor
Boat Show Tuzla kapılarını deniz tutkunları için açıyor
Boat Show Tuzla kapılarını deniz tutkunları için açıyor
Boat Show Tuzla kapılarını deniz tutkunları için açıyor
Boat Show Tuzla kapılarını deniz tutkunları için açıyor

Emel Yılmaz, Fuarlar, Tuzla, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boat Show Tuzla kapılarını deniz tutkunları için açıyor - Son Dakika


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