Boateng'den yeni imaj - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boateng'den yeni imaj - Son Dakika

Boateng'den yeni imaj

6 saat önce

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Boateng'den yeni imaj, System.String[]

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin- Prince Boateng, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Liglerin ertelenmesiyle evde vakit geçiren yıldız futbolcu, saçlarını kazıttı.

Korona virüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, futbolcular da evlerinde vakit geçirmeye başladı. Birçok futbolcu, sosyal medya vasıtasıyla evde yaptıklarını takipçileriyle paylaşırken, Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng de, yeni imajıyla ortaya çıktı. Birçok futbolcu, evde yaptığı antrenmanların videolarını takipçilerine yollarken, Boateng ise saçlarını kazıttı ve bunun fotoğrafını çekerek yayınladı.

(İHA)

Kevin Prince Boateng, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:20 Kaynak: İHA

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