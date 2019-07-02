Boateng iddiası taraftarı heyecanlandırdı
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Transfer döneminin sessiz ekibi Beşiktaş'ın, Ganalı oyuncu Kevin Prince Boateng'le ilgilendiği iddia edilirken, taraftarlar bu iddia üzerine sosyal medyayı salladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:58 Kaynak: İHA
Transfer döneminin sessiz ekibi Beşiktaş
'ın, Ganalı oyuncu Kevin Prince Boateng
'le ilgilendiği iddia edilirken, taraftarlar bu iddia üzerine sosyal medyayı salladı. Galatasaray
ve Fenerbahçe
'nin üst üste transferlerini açıkladığı günlerde sessizliğiyle dikkat çeken Beşiktaş'ın, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng'e teklif götürdüğü iddia edildi. Bonservisi İtalya
'nın Sassuolo
takımında bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Barcelona
'da geçiren 32 yaşındaki santrforun, Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ve Sassuolo'da kalmak istemediği belirtildi. Ayrıca Sassuolo Menajeri Neroverdi Carnevali de, Boateng'i onayladı ve bu oyuncunun önümüzdeki sezon takımda olmayacağını ifade etti. Geçen sezonun devre arasında Barcelona'ya kiralık olarak giden yalnızca 3 maçta forma giyen Boateng için siyah-beyazlıların kiralık teklifinde bulunduğu, Sassuolo'nun kabul etmesi halinde, Ganalı forvetin, Beşiktaş'a imza atacağı öğrenildi. - İSTANBUL
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