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Boateng'in eşi koronavirüsten korktu İstanbul'da kaldı
12 dakika önce
Melissa Satta'nın, Türkiye'de Koronavirüsü vakası olmaması nedeniyle daha güvenli bulduğu İstanbul'da kalmayı tercih ettiği ve Milano'ya gitmediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:36
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