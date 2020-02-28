Boateng'in eşi koronavirüsten korktu İstanbul'da kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Boateng'in eşi koronavirüsten korktu İstanbul'da kaldı - Son Dakika Spor

Boateng'in eşi koronavirüsten korktu İstanbul'da kaldı

12 dakika önce

Melissa Satta'nın, Türkiye'de Koronavirüsü vakası olmaması nedeniyle daha güvenli bulduğu İstanbul'da kalmayı tercih ettiği ve Milano'ya gitmediği öğrenildi.

Boateng'in eşi koronavirüsten korktu İstanbul'da kaldı, System.String[]

Melissa Satta'nın, Türkiye'de Koronavirüsü vakası olmaması nedeniyle daha güvenli bulduğu İstanbul'da kalmayı tercih ettiği ve Milano'ya gitmediği öğrenildi. (Sabah)

Melissa Satta, Koronavirüs, İstanbul, Milano, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:36 
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