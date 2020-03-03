Boateng'ten Balotelli'ye: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Boateng'ten Balotelli'ye: 'Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor' - Son Dakika Spor

Boateng'ten Balotelli'ye: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor"

41 dakika önce

Devre arası geldiği Beşiktaş'ta kısa sürede takımın en önemli aktörlerinden biri olan Kevin Prince Boateng dünyaca ünlü yıldız bir futbolcuyu siyah beyazlı takıma kazandırmak için bizzat devreye girdi.

Boateng'ten Balotelli'ye:

Devre arası geldiği Beşiktaş'ta kısa sürede takımın en önemli aktörlerinden biri olan Kevin Prince Boateng dünyaca ünlü yıldız bir futbolcuyu siyah beyazlı takıma kazandırmak için bizzat devreye girdi. Ganalı futbolcu, Milan'da beraber forma giydiği eski takım arkadaşı Mario Balotelli'yi Beşiktaş'a çağırdı.


Boateng, Instagram'dan yaptığı paylaşıma yorum yapan Balotelli'ye "Come to Beşiktaş" yanıtını verdi. Ancak şu an Serie A'da Brescia forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun verdiği yanıt şaşkınlık yarattı.


MESAJ YAĞMURU


Mario Balotelli "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor" derken siyah beyazlı taraftarlar ikili arasındaki bu yazışmaların ardından yüzlerce mesaj atarak İtalyan futbolcuyu takımlarında görmek istediklerini ilettiler.


Kevin Prince Boateng, Mario Balotelli, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:02 
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