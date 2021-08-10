Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs Filmi - Son Dakika

Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed, Amerikalı bir ressam, sanat eğitmeni ve televizyon sunucusu olan Bob Norman Ross'un hayatına odaklanıyor. Belgeselde, 1983'ten 1994 yılına kadar yayınlanan The Joy of Painting'in yaratıcısı olan Ross'un hayatının bilinmeyenleri gözler önüne seriliyor.

Yönetmen: Joshua Rofé

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 25.08.2021

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