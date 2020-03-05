Bobby Zamora'nın Wolves'a Attığı Şık Gol

Brighton'ın Wolves'a karşı 2002'de oynadığı maçta İngiliz santrafor Bobby Zamora, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok şık bitiriyor ve takımının beraberlik golünü atıyor. Brighton'ın Wolves ile 1-1 beraber kaldığı maçta, Zamora'nın golünü Dugout farkıyla sizler için derledik.