Bobby Zamora'nın Wolves'a Attığı Şık Gol - Son Dakika
Son Dakika Spor Bobby Zamora'nın Wolves'a Attığı Şık Gol - Son Dakika Spor

Bobby Zamora'nın Wolves'a Attığı Şık Gol

13 dakika önce

Brighton'ın Wolves'a karşı 2002'de oynadığı maçta İngiliz santrafor Bobby Zamora, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok şık bitiriyor ve takımının beraberlik golünü atıyor. Brighton'ın Wolves ile 1-1 beraber kaldığı maçta, Zamora'nın golünü Dugout farkıyla sizler için derledik.

Brighton'ın Wolves'a karşı 2002'de oynadığı maçta İngiliz santrafor Bobby Zamora, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok şık bitiriyor ve takımının beraberlik golünü atıyor. Brighton'ın Wolves ile 1-1 beraber kaldığı maçta, Zamora'nın golünü Dugout farkıyla sizler için derledik.

Bobby Zamora'nın Wolves'a Attığı Şık Gol

Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşeti
Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması: Sivas'ta mutluyum ancak sezon sonu için bir şey söyleyemem Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek Roger Schmidt ile görüşen Fenerbahçe, olumlu yanıt alamadı

Son Dakika Haberleri
12:29 Avrupa cazına modern yorum
12:23 "öğretmen"i izleyiciyi hayran bıraktı!
11:46 Mel B'nin avukatları eski dadı hakkında soruşturma açtı!
11:43 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızının corona virüsü paniği!
11:43 Murat Boz'a Deren Talu hakkında soru soruldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 12:35:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bobby Zamora'nın Wolves'a Attığı Şık Gol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]