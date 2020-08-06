'Bobi' ile aramada kamyonette 15 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda, kamyonetin göğüs alt kısmına gizlenmiş 15 kilo eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesi Hakkari-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda, kamyonetin göğüs alt kısmına gizlenmiş 15 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.