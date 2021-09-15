'Böbreğinde taşla yaşayacaksın' denilen Özbek hasta, Türkiye'de sağlığına kavuştu - Son Dakika

ÖZBEKİSTAN'da ameliyatı zor olduğu için böbreklerindeki taşla yaşaması gerektiği söylenen Abdurashıd Tıllaev (43), Ankara'da geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu. Tıllaev'ın sol böbreğinden çıkan 'geyik boynuzu' şeklinde, 12 santim büyüklüğündeki taş dikkat çekti. Ameliyatı yapan Üroloji Uzmanı Yaşar Özgök, "Taşın özelliği, böbreğin şeklini almış olması. Bu taş nadir görülür. Tıp literatüründe 'staghorn' (geyik boynuzu) deriz. Hasta taşı ilk gördüğü zaman çok şaşırdı" dedi.

Özbekistan'da yaşayan Abdurashıd Tıllaev, rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede iki böbreğinde taş bulunduğunu öğrendi. Doktorlar, Tıllaev'e taşları almanın zor olduğunu, bununla yaşaması gerektiğini ve yakın zamanda diyalize girebileceğini söyledi. Tıllaev, bunun üzerine internette yaptığı araştırmada Üroloji Uzmanı, Uluslararası Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Derneği Başkanı Yaşar Özgök'e ulaştı. Tetkiklerini Özgök'e gönderen Tıllaev, 1 Temmuz'da Ankara'ya geldi. Üroloji Uzmanı Özgök'ün yaptığı tetkik ve incelemelerin ardından Tıllaev'ın hemen ameliyata alınmasına karar verildi. Ameliyata alınan Tıllaev'ın önce sağ böbreğindeki taş çıkarıldı. Yaklaşık 2 ay sonra yeniden ameliyata alınan Tıllaev'ın bu kez sol böbreğindeki taş çıkarıldı. Sol böbrekten çıkan 'geyik boynuzu' şeklinde ve 12 santim büyüklüğündeki taş dikkat çekti. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Tıllaev, yakın zamanda ülkesine dönecek.