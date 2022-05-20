Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş - Son Dakika
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Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş

20.05.2022 11:57
Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş

Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuşANKARA'da, polisin 3 katlı villaya düzenlediği operasyonda, 470 kök esrar maddesi elde etmeye elverişli 'Hint keneviri bitkisi' ve bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş

ANKARA'da, polisin 3 katlı villaya düzenlediği operasyonda, 470 kök esrar maddesi elde etmeye elverişli 'Hint keneviri bitkisi' ve bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Y.'nin İran'da böbreğini satıp, elde ettiği parayla villada uyuşturucu imalathanesi kurduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde 3 katlı villada esrar yetiştirildiği istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine söz konusu villaya operasyon düzenlendi. Operasyonda özel düzenekle tüm katları seraya dönüştürülen villada toplam 470 kök esrar maddesi elde etmeye elverişli 'Hint keneviri bitkisi' ele geçirildi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile oluşturulan düzeneğe de el konuldu. Villayı sadece uyuşturucu imal etmede kullanan ve M.Y., İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.  İRAN'DA BÖBREĞİNİ SATMIŞPolisin yaptığı araştırmada şüphelilerden M.Y.'nin daha önce uzun süre Almanya'da yaşadığı ve uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurma işlemini orada öğrendiği belirlendi. M.Y.'nin, kesin Türkiye'ye dönerek bu işi yapma kararı aldıktan sonra önce İran'a gittiği ve burada böbreğini yüklü bir para karşılığında sattığı saptandı. M.Y.'nin elde ettiği parayla Türkiye'ye dönerek 3 katlı villayı kiraladığı ve yaklaşık 70 bin liraya düzenek kurduğu belirlendi. M.Y.'nin inşaat işçisine düzenek ile havalandırma sistemini, elektrikçiye ise kaçak elektrik düzeneği kurdurttuğu tespit edildi.Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve '2313 Sayılı Kanuna Muhalefet Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem yapılırken, soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü: Villadan görüntüVillanın içerisindeki odalarda kurulan düzeneklerŞüphelilerin gözaltına alınmasıŞüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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