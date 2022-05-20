Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş - Son Dakika
Üye Girişi

Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş

20.05.2022 12:07
Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş

ANKARA'da, polisin 3 katlı villaya düzenlediği operasyonda, 470 kök Hint keneviri ile bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirildi.

ANKARA'da, polisin 3 katlı villaya düzenlediği operasyonda, 470 kök Hint keneviri ile bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.Y.'nin İran'da böbreğini satıp, elde ettiği parayla villada uyuşturucu imalathanesi kurduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde 3 katlı villada esrar yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, villaya operasyon düzenledi. Operasyonda özel düzenekle tüm katları seraya dönüştürülen villada 470 kök 'Hint keneviri ele geçirildi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile oluşturulan düzeneğe de el konuldu. Villayı sadece uyuşturucu imal etmede kullanan M.Y., İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

İRAN'DA BÖBREĞİNİ SATMIŞPolisin yaptığı araştırmada şüphelilerden M.Y.'nin daha önce uzun süre Almanya'da yaşadığı ve uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurma işlemini orada öğrendiği belirlendi. M.Y.'nin, Türkiye'ye dönüş yaparak bu işi yapma kararı aldıktan sonra önce İran'a gittiği ve burada böbreğini yüklü bir para karşılığında sattığı saptandı. M.Y.'nin elde ettiği parayla Türkiye'ye dönerek 3 katlı villayı kiraladığı ve yaklaşık 70 bin liraya düzenek kurdurduğu belirlendi. M.Y.'nin inşaat işçisine düzenek ile havalandırma sistemini, elektrikçiye ise kaçak elektrik düzeneği kurdurttuğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem yapılırken, soruşturma sürdürülüyor.


Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş
Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş
Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş
Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş
Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş
Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş
Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş
Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş
Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş
Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş
YORUMLAR
500
Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş Bakan Soylu: Bir baron daha içeride, epeydir peşindeydik Bakan Soylu: Bir baron daha içeride, epeydir peşindeydik Bakan Soylu: '(Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu baronlarına bir şey yapmıyorsunuz' ifadesi üzerine) Tamamen temelsiz, sadece suçlamaya yönelik, bilgiden... Bakan Soylu: '(Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu baronlarına bir şey yapmıyorsunuz' ifadesi üzerine) Tamamen temelsiz, sadece suçlamaya yönelik, bilgiden...
Kaynak: DHA

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyunla cinsel ilişkiye girdi, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:09:35. #1.11#
SON DAKİKA: Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement