Böbrek bağışıyla hayatta kalmıştı, hayata veda etti, karaciğeri hayat kurtardı

Bursa'da 12 yıl önce böbrek nakliyle hayata tutunan ancak beynindeki baloncuğun patlaması sonucu hayatını kaybeden 37 yaşındaki Emine Gültekin'in bağışlanan karaciğeri 48 yaşındaki Fazlı Kurtoğlu'nun hayatını kurtardı.



Diyaliz hastası olan ve 2007 yılında bağışlanan böbrek sayesinde hayata tutunan Emine Gültekin, 9 Eylül akşamı ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitince karaciğeri bağış bekleyen bir hastaya umut oldu.



Orhangazili Emine Gültekin, iki hafta önce baygınlık geçirince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gültekin'in beyninde baloncuk oluştuğu ve baloncuğun patladığı tespit edildi. Ameliyata alınan Gültekin, başarılı operasyon sonrasında yoğun bakıma alındı.



En derin uyku



Eşi Vedat Gültekin ve aile yakınları Emine Gültekin'den iyi haber beklerken doktorları durumunun ağırlaştığını bildirdi. 2 ay önce üçüncü çocuğunu dünyaya getiren 37 yaşındaki Gültekin, önceki gün beyin ölümü gerçekleşerek yaşam savaşını kaybetti.



Emine Gültekin'e yılar önce böbrek yetmezliği tanısı konulmuştu. Yıllarca bağış bekleyen Gültekin, 2007 yılında bir bağışçının böbreği ile yeniden hayata bağlanmıştı. Yeni hayatı 12 yıl süren genç kadının beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesi organlarının bağışlanmasına karar verdi.



Bir yıldır bekleyen hastaya umut oldu



Gültekin'in organlarının bağışlanmasına karar verildikten sonra zamanla yarış başladı. Günün akşamında saatler süren operasyonla Gültekin'den alınan karaciğer canlı nakille doktorların "acil nakil yapılması gerekiyor" dediği 48 yaşındaki Bursalı Fazlı Kurtoğlu'na hayat verdi.



Organ naklinin tamamlanmasından sonra Emine Gültekin'in cenazesi Orhangazi'ye getirildi. Evine getirilen genç anneye eşi, 3 çocuğu ve aile yakınları son kez veda etti. Genç annenin cenazesi ardından da babasının evine getirilerek dualar okundu. Gültekin, öğle namazından sonra Erenler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gültekin'in cenaze namazına Belediye Başkanı Bekir Aydın, MHP İlçe Başkanı Necati Güneş, Belediye Meclis üyeleri Fevzi Yılmaz ve Abrurrahim Akçay'ın yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. - BURSA