"Böbrek Dede" çocuklara sağlıklı yaşamın kurallarını anlatacak

Türk Böbrek Vakfı (TBV), Türkiye'de böbrek sağlığının korunması adına okullarda yaptığı çalışmalar kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri için hazırladığı kitapçıkları tanıttı.

Tanıtım toplantısında konuşan TBV Başkanı Timur Erk, Türkiye'deki 3 milyon obez nüfusun yüzde 60'ının yani 1,8 milyonun çocuk olduğuna, obez nüfusun yılda 8 oranında arttığına işaret ederek, Sağlık Bakanlığı'nın çocuk çağında obeziteyle mücadeleyi eylem planına almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Okul Gıdası" logosunun yürürlüğü girmesi için alınan kararın uygulanmasının bir yıl ertelenmesine üzüldüğünü ifade eden Erk, sağlığın parayla ölçülemeyecek derecede önemli olduğunun altını çizdi.

Erk, 100 gramlık bir besinde 22,5 gramdan fazla şeker olduğunda ürünün paketine kırmızı nokta konulmasıyla "Okul gıdası" logosunun uygulanmaya başlanacağını belirterek, "Şeker ve tuz miktarı azaldığında bütün işlenmiş, paketlenmiş ve endüstrileşmiş gıdalarda 2 yıl olan raf ömrü en az bir yıla inecek. Hem üretici hem endüstri hem de tüketici buna göre gerekli tedbiri alacaktır. Burada maksat sağlıklı nesillere ulaşmaktır." diye konuştu.

Tuz konusunda Sağlık Bakanlığının yaptığı 5 yıllık eylem planıyla günlük kişi başı tuz tüketiminin 18 gramdan 10 grama indiğini aktaran Erk, tuz da sağlanan bu başarının şekerde sağlanamadığına dikkati çekti.

"Börek sağlığını korumak Türkiye'nin önde gelen konusu

Öğrencileri bilgilendirmek amacıyla gittikleri okullarda çocukların kendisine "Böbrek Dede" ismiyle seslenmeye başladığını aktaran Erk, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 9 yıllık eğitimle 100 binlerce çocuğa ulaştık. Son zamanlarda yapmış olduğumuz yeni yöntemle eğitmenlerin eğitimini yaparak buna 'Eskişehir' modeli diyoruz çünkü orada yapılıyor, bir yılda 137 bin çocuğa öğretmenleri eğiterek ulaşmış olduk. Eskiden eğitimlerde broşür veriyorduk. Bir karikatüristin desteğiyle 45 dakikalık eğitimimizi 3 fasiküle sığdırdık. Bu çocukların yanı sıra anne-babalara ulaşacak. Eğitimlerimiz sonrası eğitmenlerimizce dağıtılacak. Börek sağlığını korumak Türkiye'nin önde gelen konusu. Türk Böbrek Vakfı da yaptığı çalışmalarla böbrek sağlığını korumaya devam ediyor."

Timur Erk, vakfın 20 yıllık çalışma faaliyetlerini de bir kitapta kaleme aldıklarını anlatarak, "Burada yine en fazla uğraş konumuz olan bir tarafta şeker bir tarafta tuz, böbrek ikisine de tekme atıyor. Amacımız, tuzu 10 gramdan Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre 6 grama indirmek. Şekerde ise 150 gram yetişkin şeker tüketimini yeterli olan 50 grama indirmeye çalışıyoruz fakat 10 senede ancak 10 gram indirerek 140 grama ulaşabildik. Hedef, önümüzdeki 4 yıllık eylem planı süresi içinde 2023'e kadar günlük şeker tüketimini 10 grama indirebilmek." değerlendirmesini yaptı.

Çizgi karakter böbrek sağlığına dikkati çekecek

Türk Böbrek Vakfının 2011 yılından bu yana "Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" başlığı ile verdiği eğitimlerde, öğrencilerin okullarında aldıkları bilgileri benimseyerek, öğrendiklerini evlerinde velileri ile paylaştığı gözlendi. Bundan hareketle eğitimlerin çocuklar için daha kalıcı hale getirilmesi çalışmaları sonucunda, anlatılan konuları da barındıran ve geniş bilgilerin yer aldığı üç kitapçık hazırlandı.

"Böbreklerimiz ve Biz", "Böbrek Dede ile Sağlıklı Beslen, Formda Kal, Eğlenceli Yaşa", Şeker ve Tuz; Azı Karar Çocuğu Zarar" adlı 3 kitapçıkta, vakfın okullarda yürüttüğü çalışmalarda öğrencilerin "Böbrek Dede" diye hitap ettiği TBV Başkanı Timur Erk, karikatür sanatçısı tarafından yeni bir karaktere dönüştürüldü.

Esprili dili ve sevimli üslubu ile kitapçıkta yer alan "Böbrek Dede", ilk ve ortaokul öğrencilerine sağlıklı yaşamın temel kurallarını anlatacak.

Kitapçıklar, öğrencilerin anlayacağı dilde, böbrekler ve onların korunması hakkında bilgilerden sağlıklı beslenmeye, hareketli yaşamdan aşırı tüketilen tuz ve şekerin zararları ile hijyene kadar birçok konuda görsel ve yazılı bilgiden oluşuyor.

Çocuklarla onların dilinde iletişim kuracak olan çizgi karakterin yer aldığı kitapçıklar, eğitimlerde öğrencilere ulaştırılacak.