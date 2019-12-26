"Böbrek Dede" sebze meyve takvimi dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Böbrek Dede' sebze meyve takvimi dağıttı - Son Dakika

"Böbrek Dede" sebze meyve takvimi dağıttı

6 saat önce

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Böbrek Dede" ile Bahçelievler Perşembe pazarında sebze, meyvelerin tüketileceği mevsimi gösteren takvim dağıttı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Böbrek Dede" ile Bahçelievler Perşembe pazarında sebze, meyvelerin tüketileceği mevsimi gösteren takvim dağıttı.

Türk Böbrek Vakfı tarafından özellikle çocuklara sağlıklı beslenmeyi anlatmak üzere hayata geçirilen "Böbrek Dede" ile vakıf başkanı Timur Erk, pazarda esnaf ve alışveriş yapan vatandaşa sebze meyve takvimi verdi, hangi ürünün hangi mevsimde tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Erk, burada yaptığı açıklamada, artık her sebze ve meyvenin her mevsimde tezgahlarda olduğunu dile getirerek, "Özellikle gençlere 'Hangi sebze, hangi meyve ne zaman yenir, ne zaman yenmez?' sorusunu yöneltiyoruz. Son zamanlarda gençlerimiz 12 ay boyunca tezgahlarda domates, çilek, biber görebiliyor. Gençlerimiz, onun ne zaman mevsimi olduğunu, en lezzetli zamanını bilmiyor. Onun için bu etkinliği düzenledik." dedi.

Hangi mevsimde hangi sebze ve meyvenin yenileceğini anlatan bir takvim hazırladıklarını ifade eden Erk, sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesiyle daha güçlü vitamin ve mineral desteği alındığını vurguladı.

Mevsiminde ürünlerin daha lezzetli olduğunu vurgulayan Erk, şöyle devam etti:

"Şu anda sera domatesi alırsak onun tadına varamayız çünkü zamanı değil. Aralık, ocak, şubat aylarında turunçgiller, kabak, kestane, brokoli, pazı, ıspanak, muz gibi ürünleri tüketmeliyiz. Mevsimi olmadan üretilen ürünler doğallıktan uzaktır. 12 ay çilek, domates yenmez. Onlarla birtakım kimyasalları almış oluruz, bu da sağlığımızı bozar. Kış mevsiminde sera ürünlerinden uzak durmak gerekir. Şimdi yaban mersini, havuç, karnabahar, kereviz zamanı. Sebzeleri de mümkün olduğu kadar az ısıda özellikle buharda çok yumuşatmadan yemek gerekir."

Erk, ayrıca ambalajlı, işlenmiş gıdaların içindeki tuz, şeker, yağ ve kalori gibi değerleri gösteren etiketlerle "Trafik Işıkları Modeli Projesi"nin 1 Ocak 2020'de uygulamaya gireceğini hatırlattı.

Vakıf üyeleri pazar alışverişine çıkanlara sağlıklı bir kış mutfağı alışverişinin inceliklerini de anlattı.

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu grup güvenlikler tarafından feci şekilde dövüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı

Son Dakika Haberleri
21:20 Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi - Son Dakika
21:18 BURDUR Cenaze dönüşü kaza 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:18 Niğde'de kar nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
21:17 ANTALYA Küçük kıza cinsel istismara beraat kararı Yargıtay'a taşınıyor - Son Dakika
21:15 "11. İstanbul Edebiyat Festivali" - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:22:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Böbrek Dede" sebze meyve takvimi dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]