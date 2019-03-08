Son Dakika Haberleri: Böbrek Hastaları İçin Gitar Çalıp Şarkı Söylediler

Böbrek Hastaları İçin Gitar Çalıp Şarkı Söylediler

51 dakika önce

Sivas Numune Hastanesinde diyaliz cihazına bağlanan böbrek hastalarına moral vermek amacıyla ünite çalışanları sürpriz yaparak gitar çalıp şarkı söyledi.

Sivas Numune Hastanesinde diyaliz cihazına bağlanan böbrek hastalarına moral vermek amacıyla ünite çalışanları sürpriz yaparak gitar çalıp şarkı söyledi. Hayatlarını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdürmek zorunda olan ve Numune Hastanesine giderek haftanın belirli günleri diyalize girerek tedavi olan hastalara ünite çalışanları 'Dünya Böbrek Günü' nedeniyle sürpriz yaptı. Ünitede hastalara moral vermek amacıyla müzik programı düzenleyen ünite çalışanları gitar çalıp, şarkılar söyledi. Hasta ve hasta yakınları ünite çalışanlarının sürprizi karşısında oldukça mutlu olurken söylenen şarkılara eşlik etti. Etkinlikten dolayı mutluluklarını ifade eden hastalar, organ bağışına dikkat çekerek herkesi organ bağışı yapmaya davet etti.

(Uğur Yiğit/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:21 Kaynak: İHA

Sivas, Güncel
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