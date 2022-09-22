Kendisi nakil beklerken kardeşinin organlarının bağışlanmasını sağlayan ağabey örnek oldu

Böbrek hastalığı nedeniyle nakil bekleyen ve vefat eden kardeşinin kendisine uyan böbreğini kabul etmek yerine bağışlanmasını sağlayan Trabzonlu Hakkı Aytaş, örnek bir davranış sergiledi.

Aslen Oflu olan ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Hakkı Aytaş, bir süre önce diyabetle mücadele etmeye başladı. Diyabet tedavisi devam ederken kendisine kolon kanseri teşhisi de konulan Aytaş, ameliyatla ilk evrede bu hastalığı yendi.

Diyabete bağlı bazı organlarının hasar görmesi sonucu böbrek rahatsızlığı yaşayan ve tedavisine İstanbul'da devam eden Aytaş bir yandan haftada 2 gün diyalize girerken diğer yandan da kadavradan organ nakli için sıraya alındı.

Hakkı Aytaş, bu süreçte, kız kardeşi 52 yaşındaki Feride Aytaş'ın beyin kanaması geçirmesi üzerine acilen memleketi Trabzon'a geldi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinin yoğun bakımda tedavisi devam eden kardeşinin beyin ölümünün gerçekleştiği bilgisini vermesi üzerine Aytaş, organ bağışı konusunda diğer 3 kardeşiyle görüştü. Ailenin ortak kararıyla Feride Aytaş'ın organları bağışlandı.

Hakkı Aytaş, kardeşinin kendisine uyan böbreğini kabul etmek yerine organın daha acil durumdaki hastalara nakledilmesini istedi. Bu sayede Feride Aytaş'ın organları hastalara nakledilmek üzere Erzurum, Samsun ve Adana'ya gönderildi. Feride Aytaş'ın böbreğinin Erzurum'da bir hastaya nakledildiği öğrenildi.

"Daha acil durumu olan hastaya nakledilmesini uygun gördüm"

Trabzon'un Of ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden Hakkı Aytaş, AA muhabirine, kolon kanserini atlattıktan sonra böbrek hastalığına bağlı haftada 2 gün diyalize girdiğini söyledi.

Böbrek naklinde sırada olduğunu belirten Aytaş, "Kardeşimin bu rahatsızlığı gelişti ve apar topar Trabzon'a geldik ve pazar günü öğlen beyin ölümü gerçekleşti. Organ naklindeki arkadaşlar teklif ettiler, ailece oturduk ve organlarını bağışlama kararı aldık." dedi.

Aytaş, ondan sonra da kardeşinin böbreğinin ilk kendisine teklif edildiğini dile getirerek "Ben istemedim. Daha acil durumu olan hastaya nakledilmesini daha uygun gördüm. Mevcuttaki durumum aman aman acil değil, çok daha acil hastalar var. Bu düşünceyle ben kendi hakkımdan feragat ettim." diye konuştu.

Aytaş, "Duyduk ki kardeşimin organları 5 hastaya umut olmuş. Özellikle de karaciğerinin Adana'da 16 yaşında bir hastaya nakledildiğini, operasyonun çok daha başarılı geçtiği bilgisini organ naklindeki arkadaşlar bildirdi." açıklamasında bulundu.

Organ nakli koordinatörlüğündeki ilgililerin de çok yardımcı olduğunu belirten Aytaş, "Kız kardeşime ne ben ne kardeşlerim, hiç kimse, organ naklinde yaptığımız hayır kadar hayır yapamaz. Bunu lütfen insanlarımız böyle değerlendirsin." dedi.

Herkesi organ nakli konusunda duyarlı olmaya çağıran Aytaş, bazen bu konuda bilinçsizce dedikodular yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bir abi olarak hakkım. Nakil bekleyen bir hastayım. Biliyorum ki ömrümün sonuna kadar hiçbir organ kız kardeşimin böbreği kadar uyumlu olmayacaktır. Nasıl bir organ çıkarsa çıksın aynı anne babanın çocuğuyuz, genetiğimiz aynı. Bu kadar uyumlu bir organ olabilir mi ben bunun bilincinde olan bir hastayım. Buna rağmen tercihimi ihtiyaçlı birinden yana kullandım. Bundan dolayı bu işin, düşüncenin kirletilmemesi taraftarıyım."

Genç bir hastaya umut olmanın tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu vurgulayan Aytaş, "Kız kardeşime hiç kimse o çocuk kadar minnettar olmaz. 16 yaşında bir çocuğun hayat bulmasının ne demek olabileceğini biraz bu işlerin içinde yaşayan birisi olarak biliyorum." dedi.