Böbrek hastalığı olanlarda Kovid-19 enfeksiyonu daha ağır seyrediyor - Son Dakika

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kronik böbrek hastalığının dünyada ve Türkiye'de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Bilge, "10 Mart Dünya Böbrek Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, böbrek hastalığı erken saptanması durumunda önlenebilir veya ilerlemesinin geciktirilebileceğini kaydetti.

Hastalığın farkındalığının düşük olmasının erken dönemde tespit edilmesine imkan vermediğini ifade eden Prof. Dr. Bilge, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Türk Nefroloji Derneği'nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10'un altında olduğunu göstermiştir. Düşük farkındalık nedeniyle hastalık son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemekte, kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır."

"Kovid-19 aşılarını tam olarak yaptırmalı"

Kovid-19 nedeniyle ile hastaneye kaldırılan kişilerin, diyalize ve hatta ölüme yol açabilecek ciddi akut böbrek hasarı riski altında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bilge açıklamasını şu cümlelerle noktaladı:

"Akut böbrek hasarı aynı zamanda Kovid-19 enfeksiyon şiddetinin bir belirtecidir ve bu hastalar için ölüm oranı daha yüksektir. Böbrek hastaları bu dönemlerde Kovid-19 enfeksiyonuna daha duyarlıdır. Mevcut böbrek hastalıklarının enfeksiyon ile birlikte şiddetlenebileceği unutulmamalıdır. Diğer insanlarla teması sınırlamalı, dışarı çıkınca sosyal mesafe önlemlerini almalı, Kovid-19 aşılarını tam olarak yaptırmalı, düzenli olarak ellerini yıkamalıdır. Böbrek hastaları veya evde yaşadığı bireylerden birisi Kovid-19 semptomlarına sahipse diyaliz merkezine gitmeden önce mutlaka bilgi vermelidir. Unutulmamalıdır ki böbrek hastalığı olanlarda Kovid-19 enfeksiyonu daha ağır seyretmektedir. Böbrek hastalığı zamanında fark edildiğinde önlenebilen veya en azından geciktirilebilen bir hastalıktır."