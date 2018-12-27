Böbrek Hastası Kadın Paletli Ambulans ile Kurtarıldı
21 dakika önce
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan böbrek hastası kadın, 4 saat süren çalışmanın ardından sağlık ekiplerince evinden alınarak, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan böbrek hastası kadın, 4 saat süren çalışmanın ardından sağlık ekiplerince evinden alınarak, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.
İl merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Sarıyar köyünde rahatsızlanan böbrek hastası 60 yaşındaki Perihan Tanış'ın yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini telefonla arayarak yardım istedi.
Dar olan köy yoluna kepçe ve greyder giremeyince bölgeye Yıldız beldesindeki 112 Komuta Merkezi'nde konuşlu paletle ambulans sevk edildi. Tanış'ın evine paletli ambulansla ulaşan ekipler, 4 saat süren çabanın ardından hastayı araca aldı.
Köy çıkışına kadar paletli ambulansla taşınan Tanış, daha sonra ambulansa bindirilerek Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesine kaldırıldı.
Perihan Tanış'ın ağabeyi Ahmet Bulut (65), gazetecilere, kardeşinin haftanın 3 günü diyaliz makinesine bağlandığını söyledi.
Köy yolu kar yağışı yüzünden kapandığı için kardeşinin tedaviye gidememesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istediklerini belirten Bulut, "Yollar kapalı olduğundan dolayı bilgi verdik, paletli ambulans geldi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:26 Kaynak: AA
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