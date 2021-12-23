Böbrek Kanseri Tedavisi: Radikal ve Parsiyel Nefrektomi - Son Dakika

Böbrek kanseri tedavisinde en başarılı tedavi yöntemi cerrahi operasyondur. Böbrek kanseri cerrahisi, hastalar için en uygun şekilde kanserin çıkarılmasını içerir.

Böbrek kanseri ameliyatı geleneksel açık cerrahi, laparoskopik cerrahi veya robotik cerrahi ile gerçekleştirilebilir. Üroloji uzmanı olan doktor, her hastanın doğru cerrahiye ve her bir tümörü tedavi etme yaklaşımına karar vermesine yardımcı olur. Böbrek kanseri cerrahisi çok yetenekli cerrahlık gerektirir. Üroloji doktorlarının yalnızca tecrübe sahibi ve işinde uzmanlaşmış olanları bu ameliyatları başarı ile gerçekleştirebilir.

Radikal Nefrektomi

Radikal nefrektomi, kanserli olan tüm böbreğin ve böbrek içindeki tümörün çıkarılması anlamına gelir. Radikal nefrektomi genellikle laparoskopik veya robotik cerrahi desteği ile gerçekleştirilir. Bir böbreğin çıkarılması genel böbrek fonksiyonunu etkileyebilirken, iki sağlıklı böbreği olan hastaların çoğunda son dönem böbrek hastalığı gelişmeyecek veya nefrektomi sonrası diyalize ihtiyaç duyulmayacaktır.

Radikal nefrektomi prosedüründe robotik cerrahi robotu kullanılırsa bu işleme robotik radikal nefrektomi denir. Robotik radikal nefrektomi ameliyatında kanserli olan böbrek tamamen çıkarılır. Bu prosedür genellikle büyük, ilerlemiş tümörler veya artık işlev görmeyen böbrekler için kullanılır. Bazı durumlarda böbrek üstü bezi ve böbreği çevreleyen yağ dokusunun da çıkarılması gerekebilir. Kalan böbrek, eğer sağlıklıysa, gelecekte başarısızlık veya diyaliz riski olmadan genellikle yeterli işlevi sağlar.

Parsiyel Nefrektomi

Parsiyel nefrektomi, nefron koruyucu cerrahi veya böbrek koruyucu cerrahi olarak da adlandırılır. Parsiyel nefrektomi sırasında cerrah tümörü çıkarır ve böbreğin sağlıklı kısmını ayırır. Parsiyel nefrektomi, açık bir insizyon veya robotik yardımlı laparoskopik cerrahi ile yapılabilir. Parsiyel nefrektomi böbreği korumanın ve böbrek fonksiyonunu korumanın yararlarını sunar; ancak kanama veya idrar kaçağı gibi daha yüksek komplikasyon riskleriyle ilişkilendirilebilir.

Birçok hasta için robotik parsiyel nefrektomi adı verilen böbrek koruyucu yaklaşımı iyi bir seçenektir. Bu karmaşık prosedür, kanserden etkilenmemiş böbreğin mümkün olduğunca bütünlüğünü koruyarak böbreğin yalnızca kanserli kısmını çıkarmak için da Vinci Cerrahi Sistemini kullanır. Sistemin 3 boyutlu büyütmesini kullanan cerrahlar, kanserli böbrek tümörlerinin yanı sıra sağlıklı dokuyu da hassas bir şekilde belirleyebiliyor ve etkilenen dokuyu hastanın karnındaki küçük kesilerden çıkarabiliyor.

Böbrek kanserden arındırıldıktan ve tümör çıkarıldıktan sonra, böbreğin kalan kısmının yeniden yapılandırılması gerekir. Parsiyel nefrektominin faydalarından biri de, hastanın etkilenmemiş böbreğine ek olarak bir "yedek" böbreğe sahip olmasıdır. Bu, böbrek yetmezliği riski taşıyan şeker hastaları gibi hastalar için önemli olabilir.

Robotik parsiyel nefrektomi her hasta için uygun olmayabilir. Bu hastalarda minimal invaziv, laparoskopik teknikler kullanılarak hastanın tüm böbreğinin çıkarıldığı prosedür olan robotik radikal nefrektomi uygulanabilir.

Her hastada kanser durumu benzersizdir ve ona uygun bir prosedür izlenmelidir. Robotik destekli böbrek kanseri ameliyatlarında yapılan küçük insizyonlar, daha az ameliyat sonrası ağrı, doku travması ve kan kaybı imkanı sunar. Bunlara ek olarak normal aktivitelere daha hızlı dönüş imkanı bulunur. Robotik laparoskopik cerrahiyi takiben hastanın hastanede kalış süresi geleneksel açık cerrahiye göre daha kısadır.

Böbrek Kanseri Ameliyatı Sonrası

Robot yardımlı böbrek kanseri ameliyatı olan hastalar yaklaşık 48 saat hastanede kalırlar. Hastanın vücudunda dört ila altı küçük insizyon yani ameliyat kesisi olur.

Ameliyattan sonra ilk üç haftayı kapsayan bir takip randevusu süreci yürütülebilir. Yaklaşık üç hafta içinde hasta günlük aktivitelerine dönebilir. 1 ay kadar bir süre geçtikten sonra üroloji doktorunun da uygun görmesi ile daha yorucu aktivitelere ve egzersizlere başlanabilir.

Üroloji uzmanları, böbrek kanseri olan hastalar için ameliyatın doğru bir tercih olup olmayacağı ve tedavinin ne zaman uygulanması gerektiği konusunda yol gösterici olacaktır.