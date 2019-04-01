Böbrek Nakli Akademisinin Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey
Araştırma ve Uygulama Hastanesince, "Böbrek Nakli Akademisi" tanıtım ve eğitim toplantısı düzenlendi.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, böbrek nakli okulu ve hakkında bilgilendirme yapıldı.
Böbrek nakli okulunun ilk dersinde nakil sonrası beslenmeyle ilgili bilgi verildi.
Gaziantep Üniversitesi Organ Nakli Ünitesinde böbrek nakli gerçekleştirilen 150 hasta, ilk derse donörleri ile katıldı.
Diyaliz hastaları, nakil olmuş hastalar ve donörler için ayrı ayrı eğitimlerin verileceği okulda, psikiyatrist, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanından oluşan kadroyla atölye çalışmaları başladı.
Çalışmalar sonucunda hastalar ile el ele verip kendi seslerini duyurabileceği bir platform oluşturulması planlandı.
Nefroloji Bilim Dalı ve Böbrek Nakli Klinik Direktörü Doç. Dr. Mehtap Akdoğan'ın beslenme üzerine, Anestezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cesur'un ise dünya görüşü ve hastalık üzerine konuşmalar yaptığı toplantıda, böbrek nakli okulunun nakil bekleyen diyaliz hastaları, nakil olmuş tüm hastalar ve böbrek vericilerine açık olduğu, bu okula bir yıl boyunca kayıt yaptırılabileceği, kayıtlarınsa GAÜN Tıp Fakültesi böbrek nakli polikliniğinde yapıldığına dikkat çekildi.