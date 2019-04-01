Son Dakika Haberleri: Böbrek Nakli Akademisinin Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Böbrek Nakli Akademisinin Tanıtım Toplantısı Yapıldı

12 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesince, "Böbrek Nakli Akademisi" tanıtım ve eğitim toplantısı düzenlendi.

Böbrek Nakli Akademisinin Tanıtım Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesince, "Böbrek Nakli Akademisi" tanıtım ve eğitim toplantısı düzenlendi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, böbrek nakli okulu ve hakkında bilgilendirme yapıldı.

Böbrek nakli okulunun ilk dersinde nakil sonrası beslenmeyle ilgili bilgi verildi.

Gaziantep Üniversitesi Organ Nakli Ünitesinde böbrek nakli gerçekleştirilen 150 hasta, ilk derse donörleri ile katıldı.

Diyaliz hastaları, nakil olmuş hastalar ve donörler için ayrı ayrı eğitimlerin verileceği okulda, psikiyatrist, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanından oluşan kadroyla atölye çalışmaları başladı.

Çalışmalar sonucunda hastalar ile el ele verip kendi seslerini duyurabileceği bir platform oluşturulması planlandı.

Nefroloji Bilim Dalı ve Böbrek Nakli Klinik Direktörü Doç. Dr. Mehtap Akdoğan'ın beslenme üzerine, Anestezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cesur'un ise dünya görüşü ve hastalık üzerine konuşmalar yaptığı toplantıda, böbrek nakli okulunun nakil bekleyen diyaliz hastaları, nakil olmuş tüm hastalar ve böbrek vericilerine açık olduğu, bu okula bir yıl boyunca kayıt yaptırılabileceği, kayıtlarınsa GAÜN Tıp Fakültesi böbrek nakli polikliniğinde yapıldığına dikkat çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:07 Kaynak: AA

Şahinbey, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu Lojistik Devi DSV, İsviçreli Rakibini 4,6 Miyar Dolara Satın Alıyor Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:19:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Böbrek Nakli Akademisinin Tanıtım Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]