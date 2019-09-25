Son Dakika Haberleri: Böbrek nakli bekleyen hasta için zamanla yarış
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Böbrek nakli bekleyen hasta için zamanla yarış

2 saat önce

Erzurum'da kendisi için uygun böbrek bulunan hasta, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopterle sevk edildi.

Böbrek nakli bekleyen hasta için zamanla yarış, System.String[]

Erzurum'da kendisi için uygun böbrek bulunan hasta, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopterle sevk edildi.


Van'da böbrek yetmezliği bulunan Kıymet Etemoğlu (53) isimli hastaya uygun böbreğin Erzurum'dan bulunması üzerine Van Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğünden destek istenildi. 3 saat içerisinde ameliyata alınması gereken Etemoğlu için zamanla yarışan Van emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü hemen harekete geçti. Nakil bekleyen hasta, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinden sağlık ekibiyle birlikte Sikorsky helikoptere alınarak Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine sevki sağlandı. - VAN

Van Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
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