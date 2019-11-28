Böbrek nakli için zamanla yarışan hasta sağlığına kavuştu

Mardin'de 9 yıldan bu yana böbrek yetmezliği yaşayan ve organ nakli bekleyen Bilal Gültekin, İzmir'den gelen müjdeli haber ile yeniden sağlığına kavuştu.

Yıllarca "kendisine uygun böbreğin bulunduğu" haberini bekleyen ve İzmir'deki hastaneden sabaha karşı 4 gibi aranarak birkaç saat içerisinde burada olması istenen Gültekin, bin 450 kilometre uzaktan yeni hayatına merhaba diyebilmek için kara yoluyla Diyarbakır'a oradan hava yoluyla İzmir'e gelerek nakil oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki bir çocuk babası Gültekin'e 2009 yılında yaşadığı rahatsızlıkların ardından kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

İlaç tedavisinin ardından diyalize bağlanan Gültekin'in böbrek nakli olması gerektiğine karar veren doktorlar, hastayı Türkiye'deki kamu hastaneleri arasında canlıdan ve kadavradan en çok böbrek nakillerinin yapıldığı merkezlerden olan İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ nakil sırasına kaydetti.

Yaşadığı sağlık sorunları her geçen gün artan haftada 4 gün diyalize girmeye başlayan Gültekin'e mutlu haber geçen hafta pazartesi gece yarısı geldi.

İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan böbreği Gültekin'in kan ve doku tipiyle uyumlu çıktı.

Sabaha karşı 4 gibi aranan ve 11 gibi hastanede olması istenen Gültekin, o andan itibaren zamanla yarıştı.

Mutlu haberi alan Gültekin, birkaç saat sonra Kızıltepe'den Diyarbakır'a kara yolu ile oradan da 08.40 uçağıyla İzmir'e yolculuk yaptı.

Kısa süre içerisinde hastaneye giden Gültekin, burada yapılan testlerin ardından ameliyata alındı ve böbrek nakli gerçekleştirildi.

"Uygun böbrek bulunsa bile İzmir'e yetişemem diyordum"

Bilal Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yıllardır çok zor zamanlar yaşadığını, nakilin ardından kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

Nakil olacağı günü yıllardır beklediğini belirten Gültekin, "6 ayda bir İzmir'e gelip nakil olmak için kaydımı yeniliyordum. Umudumu her geçen gün kaybediyordum. Zaman geçtikçe 'Artık bana böbrek çıkmaz, çıksa da nakil olmak için İzmir'e yetişemem diyordum'. Hayatımdaki en güzel haberi moralimin en bozuk olduğu günlerden birinde aldım." dedi.

Müjdeli haberi alınca hemen internetten uçak bileti baktığını dile getiren Gültekin, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'dan İzmir'e sabah 08.40'da direk bir uçak buldum. Hemen kıyafetlerimi giyip kara yoluyla Mardin Kızıltepe'den yola çıktım. 2 saat sonra Diyarbakır'daydım. Bir süre bekledikten sonra uçağa bindim. 11.05'de İzmir'e indim. Yarım saat sonra diğer hastalarla beraber hastaneye ulaştım. Devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Tüm kentlere havalimanı yaptı. Bize kolaylık sağladı. Kara yoluyla gelmeye kalksam 1450 kilometreyi 20 saatte gelirdim. Ama hava yolunu kullanarak 7 saatte hastaneye ulaşıp nakil oldum. Nakil olmadan önce yürüyemiyordum. Nakilden sonra diyalizden kurtuldum. Vücudum kelebek gibi oldu."

Gültekin, organ bekleme sürecinde en çok kana kana su içmeyi özlediğini, yapılan nakil ameliyatının ardından bunu gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Hastamız yaşama tutunma arzusuyla tüm şartları zorladı"

Nakil ameliyatını gerçekleştiren ekipte yer alan Opr. Dr. Ahmet Aykas da Gültekin'in nakil bekleme sürecinde kendilerinin önerdiği tüm tedavilere uyarak kendisine çok iyi baktığını söyledi.

Organ naklinde bir dakikanın bile çok önemli olduğunu anlatan Aykas, "İzmir dışında yaşayan hastalarımız uygun organın bulunmasına rağmen bazı zamanlar belirttiğimiz saatte hastaneye ulaşamadıkları için şanslarını kaybediyor. Ama Bilal Bey, sağlığına kavuşma arzusu ve yaşama tutunma gücüyle tüm şartları zorlayarak Mardin'den 7 saat gibi kısa sürede İzmir'de hastanemize gelmeyi başardı." şeklinde konuştu.

Aykas, nakledilen böbreğin Gültekin'in vücuduna tam anlamıyla uyumluluk gösterdiğini ifade etti.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da organ bağışı ve nakli konusunda İzmirlilerin çok duyarlı olduğunu, fedakar sağlık çalışanlarının beyin ölümü gerçekleşen hastaların bağışlanan organlarını hastalara başarıyla naklettiğini dile getirdi.