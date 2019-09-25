Son Dakika Haberleri: Böbrek nakli yapılacak hasta, polis helikopteri ile taşındı
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Böbrek nakli yapılacak hasta, polis helikopteri ile taşındı

31 dakika önce

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kıymet Etemoğlu (53) için uygun böbrek Erzurum'da bulundu.

Böbrek nakli yapılacak hasta, polis helikopteri ile taşındı, System.String[]

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kıymet Etemoğlu (53) için uygun böbrek Erzurum'da bulundu. Üç saat içinde ameliyata alınması gereken Etemoğlu, polis helikopteriyle Erzurum'a götürüldü.

Van Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi'nin, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kıymet Etemoğlu'nun durumunu Van Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine hemen harekete geçildi. Etemoğlu için uygun böbreğin Erzurum'da bulunduğu ve 3 saat içerisinde ameliyata alınması gerektiği bildirilmesi üzerine de helikopter hazırlandı. Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopter, saat 08.00'de hasta Kıymet Etemoğlu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinden sağlık ekibi ile birlikte Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine gitmek üzere havalandı. Etemoğlu'nun Erzurum'da tedavisine başlandı.

Van Emniyet Müdürlüğü, Kıymet Etemoğlu ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletirken, aile ise hemen helikopter hazırlayan Van Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erzurum, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:45 Kaynak: DHA
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