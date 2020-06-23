Böbrek nakli yapılan sanatçı Ferdi Tayfur, sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

Antalya'da oğlundan böbrek nakli yapılan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kentteki özel bir hastanenin Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından, oğlunun böbreği nakledilen ve bir süre önce taburcu edilen sanatçı, kontrol için hastaneye geldi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un böbrek nakli sonrası ikinci ayını doldurduğunu ve yapılan kontrolünde sağlık durumunun gayet iyi olduğunun belirlendiği aktardı.

Sanatçının Marmaris'e döndüğünü ifade eden Demirbaş, "Sağlığı yerinde. Müzik çalışmalarına başladı." dedi.

Diyaliz tedavisi gören 75 yaşındaki Tayfur, iki ay önce Antalya'daki özel bir hastaneye başvurmuş ve burada gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra sanatçıya 55 yaşındaki oğlunun böbreği nakledilmişti.