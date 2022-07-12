BÖBREK NAKLİYLE HAYATA TUTUNDU; 'BOL SU İÇME' TAVSİYESİNDE BULUNDU

AKSARAY'da 7 yıl boyunca diyalize giren ve kadavradan yapılan böbrek nakliyle hayata tutunan emekli polis memuru Ayhan Coşar (62), herkese günlük doktorların önerdiği kadar su içme tavsiyesinde bulundu. Coşar, "Suyu az içtiğimden dolayı böbreklerim birleşmiş ve bir de tansiyonumda etki etmiş. Türk milletinde genel olarak su içme alışkınlığı yok. Ben buradan tüm halkımıza rica ediyorum, su insan hayatının 3'te 1'idir. Bu nedenle bol su içsinler" dedi.

İki çocuk babası Ayhan Coşar'a, 2007 yılında rahatsızlanması sonucu gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi kondu. 7 yıl boyuncu diyalize giren Coşar, 2014 yılında kadavradan yapılan böbrek nakliyle hayata tutundu. Coşar, suyu az tükettiği için böbrek yetmezliği hastalığına yakalandığını belirterek, şunları söyledi: "Suyu az içtiğimden dolayı böbreklerim birleşmiş ve bir de tansiyonumda etki etmiş. O dönemde sigarayı da çok içerdim. Emniyet teşkilatımızdan emekli olduktan 2 yıl sonra 2007 yılında rahatsızlanarak doktora gittim ve böbrek rahatsızlığı teşhisi konuldu. Kısa bir süre sonra ise diyalize girmeye başladım.7 yıl boyunca diyalize girerek hayatımı sürdürdüm. 2014 yılında İstanbul 'da bir hastanede kadavradan nakil oldum ve şu an da sağlığım yerinde. O dönem, bana nakli yapılan kadavranın sahibinin yakınlarının kim olduğunu araştırmak istedim, fakat isminin gizli tutulması istendiği için öğrenemedim.?

'SU İÇİN' TAVSİYESİ

Herkese günlük belirli oranda su içmeleri yönünde tavsiyede bulunan Coşar, "Türk milletinde genel olarak su içme alışkınlığı yok. Ben buradan tüm halkımıza rica ediyorum, su insan hayatının 3'de 1'idir. Bu nedenle bol su içsinler ve ayak üşümesine dikkat etsinler. Bir de bizim en önemli özelliğimiz doktora gitmemektir. Bu konu da ihmal edilmemeli. Diyaliz sırasında insanın tek başını yaşaması gerçekten çok zor oluyor. Makineden çıkınca bitkin ve halsiz oluyorsunuz. Bu süreçte insanın eşi ve çocukları en büyük dayanağı oluyor. "diye konuştu.