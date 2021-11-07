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BÖBREK NAKLİYLE HAYATA TUTUNDU, YAŞADIĞI ZOR ANLARIN KİTABINI YAZIYOR - Son Dakika

BÖBREK NAKLİYLE HAYATA TUTUNDU, YAŞADIĞI ZOR ANLARIN KİTABINI YAZIYOR

07.11.2021 10:32

İZMİR'de yaşayan polikistik böbrek hastası Kamil Demirci (52), 3 yıl önce yaklaşık 15 kilo ağırlığa ulaşan böbrekleri alınıp, kadavradan yapılan nakille hayata tutundu.

İZMİR'de yaşayan polikistik böbrek hastası Kamil Demirci (52), 3 yıl önce yaklaşık 15 kilo ağırlığa ulaşan böbrekleri alınıp, kadavradan yapılan nakille hayata tutundu. Demirci, hem toplumu bilinçlendirmek hem de yaşadığı zor zamanları aktarmak için kitap yazmaya başladı.

Bornova'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Kamil Demirci, 2004 yılında ağabeyini böbrek yetmezliğinden kaybetti. Bu nedenle yapılan kontroller neticesinde Demirci'nin polikistik böbrek hastası olduğu belirlendi. Hastalığına rağmen Demirci, normal bir şekilde hayatına devam ederken, böbreğindeki kistlerin zaman zaman patlaması nedeniyle doktora gitti. 5 sene boyunca doktor kontrolünde diyet yapan Demirci'nin kanamaları 2018 yılında arttı. Bunun üzerine ameliyat olan Demirci'nin böbrekleri alındı. Alınan böbreklerin yaklaşık 15 kilogram olduğu belirlendi. Ameliyattan sonra böbrek nakli de olan Demirci hayata yeniden tutunurken, hem toplumu bu konu hakkında bilgilendirmek hem de zor zamanlarını anlatmak için kitap yazmaya başladı.

'BÖBREKLERİMİN YAKLAŞIK 15 KİLO OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'

Kanaması durdurulamayınca böbreklerinin alınmasına karar verildiğini belirten Demirci, "Yoğun bir kanamayla bu olayın farkına vardım. Hemen doktora gittim ve böbreklerimde kayıp olduğunu ve bununla yaşamayı öğrenmem gerektiği söylendi. Bu süreci yavaşlatmak için yoğun bir diyet süreci başladı. Sebzeleri bile kaynatıp suyunu içiyordum. Yaklaşık 5 yıl bu diyete uyduktan sonra kanamam durmamaya başladı. 1 ay boyunca devam etti. 10 gün hastanede yattım. Kanamaya dışarıdan müdahale edilemiyordu. Bu nedenle üroloji ekibi, böbreklerin vücuttan alınması gerektiğine karar verdi. Ancak böbrekler büyük olduğu için o hastanede bu ameliyatın yapılamayacağı söylendi. Araştırmalarımızın ardından Prof. Dr. Burak Turna tarafından ameliyat edildim ve böbreklerim alındı. İlk olarak 7-8 kilo kadar olduğu söylenen böbreklerimin yaklaşık 15 kilo olduğu ortaya çıktı" dedi.

'BU SÜRECİ KALEME ALDIM VE KİTAP YAZMAYA BAŞLADIM'

Böbrek nakli yapıldıktan sonra hayata yeniden bağlandığını söyleyen Demirci, "Hemen arkasından diyaliz süreci çıktı. Evde diyaliz almak istedim. Eğitim aldıktan sonra evde kendi kendime tedavi oluyordum. Yaklaşık 8 ay kadar sonra saat 04.00'te organ çıktığı ve hastaneye gelmem gerektiği söylendi. Gittim ve böbrek nakli oldum. Denizli'de vefat eden bir kardeşimizin böbreğini taktılar. O günden beri hayatıma devam ediyorum. Ameliyattan sonra hayatım normale döndü. Oldukça sağlıklı durumdayım. Diyaliz sürecimde evimin çevresinden ayrılamıyordum. Tatil planı bile yapamıyordum. Bir nebze hapiste gibiydim" ifadelerini kullandı. Doktorunun tavsiyesi üzerine kitap yazmaya başladığını belirten Demirci, "Bu süreci kaleme aldım ve kitap yazmaya başladım. Amacım 1 kişiye bile olsa fayda sağlayabilmek. Toplumda bu konuda çok sıkıntı çeken insanlar var. Aslında kitap yazma fikrini de doktorum bana vermişti. Yaşadıklarımın çok farklı olduğunu ve bunu kaleme almamın insanlara da faydalı olabileceğini söyledi. Ben de yazım sürecinde olduğum kitabımda bu süreci en ufak detayına kadar anlatmaya çalışıyorum. Bu hastalıkta kontrolün çok önemli olduğunu belirtiyorum" diye konuştu.

BÖBREK NAKLİYLE HAYATA TUTUNDU, YAŞADIĞI ZOR ANLARIN KİTABINI YAZIYOR
BÖBREK NAKLİYLE HAYATA TUTUNDU, YAŞADIĞI ZOR ANLARIN KİTABINI YAZIYOR
BÖBREK NAKLİYLE HAYATA TUTUNDU, YAŞADIĞI ZOR ANLARIN KİTABINI YAZIYOR
BÖBREK NAKLİYLE HAYATA TUTUNDU, YAŞADIĞI ZOR ANLARIN KİTABINI YAZIYOR

Kamil Demirci, Doktora, Diyet, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÖBREK NAKLİYLE HAYATA TUTUNDU, YAŞADIĞI ZOR ANLARIN KİTABINI YAZIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÖBREK NAKLİYLE HAYATA TUTUNDU, YAŞADIĞI ZOR ANLARIN KİTABINI YAZIYOR - Son Dakika
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