Böbrek sağlığı için

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, fazla tuz tüketiminin böbrek sağlığını bozabileceğini belirterek, "Bu konuda ev hanımlarına tavsiyelerimiz şudur; siz siz olun özellikle turşuyu daha az tuzla ve mümkün mertebe suda daha az eriyen kaya tuzunu kullanarak yapın." dedi.

Türk Böbrek Vakfı ile Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 60 öğretmenin kentteki 7-12 yaş grubundaki öğrencilere "obezite" ve "sağlıklı beslenme" konularında eğitim vermesi için iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş'ın makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, obezlerin yarısından fazlasının 18 yaş altı çocuklardan oluştuğunu, bu nedenle çocukların bilinçlendirilmesini önemsediklerini söyledi.

Ordu'daki protokol kapsamında 60 öğretmene vakıf tarafından eğitim verileceğini ve bu eğitmen öğretmenler aracılığıyla 7-12 yaş grubundaki çocukların eğitileceğini vurgulayan Erk, "Böylece dalga dalga sağlıklı nesillere ulaşmış olacağız." dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak kullanılan turşunun da karşılarına problem olarak çıktığını vurgulayan Erk, "Fazla tuz tüketimi böbrek sağlığını bozabilir. Bu konuda ev hanımlarına tavsiyelerimiz şudur; siz siz olun özellikle turşuyu daha az tuzla ve mümkün mertebe suda daha az eriyen kaya tuzunu kullanarak yapın. Fazla tuz yüksek tansiyonu ortaya çıkarıyor. Bu da böbreklerin zarar görmesine neden oluyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ise vakfın çalışmalarının önemine değinerek, "Amacımız ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenme kültürlerini oturtturmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak." ifadesini kullandı.

Çocukların sağlıkları için un ve tuzlu ürünlerden uzak tutulması gerektiğini belirten Baş, bu konuda okul kantinlerinde de gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirdi.