Böbrek sağlığı için "turşuyu daha az tuzla yapın" önerisi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Böbrek sağlığı için 'turşuyu daha az tuzla yapın' önerisi - Son Dakika

Böbrek sağlığı için "turşuyu daha az tuzla yapın" önerisi

6 saat önce

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, fazla tuz tüketiminin böbrek sağlığını bozabileceğini belirterek, "Bu konuda ev hanımlarına tavsiyelerimiz şudur; siz siz olun özellikle turşuyu daha az tuzla ve mümkün mertebe suda daha az eriyen kaya tuzunu kullanarak yapın.

Böbrek sağlığı için

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, fazla tuz tüketiminin böbrek sağlığını bozabileceğini belirterek, "Bu konuda ev hanımlarına tavsiyelerimiz şudur; siz siz olun özellikle turşuyu daha az tuzla ve mümkün mertebe suda daha az eriyen kaya tuzunu kullanarak yapın." dedi.

Türk Böbrek Vakfı ile Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 60 öğretmenin kentteki 7-12 yaş grubundaki öğrencilere "obezite" ve "sağlıklı beslenme" konularında eğitim vermesi için iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş'ın makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, obezlerin yarısından fazlasının 18 yaş altı çocuklardan oluştuğunu, bu nedenle çocukların bilinçlendirilmesini önemsediklerini söyledi.

Ordu'daki protokol kapsamında 60 öğretmene vakıf tarafından eğitim verileceğini ve bu eğitmen öğretmenler aracılığıyla 7-12 yaş grubundaki çocukların eğitileceğini vurgulayan Erk, "Böylece dalga dalga sağlıklı nesillere ulaşmış olacağız." dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak kullanılan turşunun da karşılarına problem olarak çıktığını vurgulayan Erk, "Fazla tuz tüketimi böbrek sağlığını bozabilir. Bu konuda ev hanımlarına tavsiyelerimiz şudur; siz siz olun özellikle turşuyu daha az tuzla ve mümkün mertebe suda daha az eriyen kaya tuzunu kullanarak yapın. Fazla tuz yüksek tansiyonu ortaya çıkarıyor. Bu da böbreklerin zarar görmesine neden oluyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ise vakfın çalışmalarının önemine değinerek, "Amacımız ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenme kültürlerini oturtturmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak." ifadesini kullandı.

Çocukların sağlıkları için un ve tuzlu ürünlerden uzak tutulması gerektiğini belirten Baş, bu konuda okul kantinlerinde de gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Ordu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi
Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi

Son Dakika Haberleri
00:18 18 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:16 İzmir Fashion Week ikinci gününde ünlü markaları moda severlerle buluşturdu - Son Dakika Haber
00:12 Japonya Uluslararası Robot Fuarı: 'Daha dostça bir toplum için' insanlara yardımcı robotlar - Son Dakika Haber
23:59 Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
23:55 Samsun'da 2 öğrencinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika Haber
23:46 Pervez Müşerref'ten idam kararına ilk tepki: Dava kişisel intikam için açıldı - Son Dakika Haber
23:43 Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı referandumuna muhalefet ettim, o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 00:24:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Böbrek sağlığı için "turşuyu daha az tuzla yapın" önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]