'Böbrek taşı' ağrılarından kurtulmak mümkün - Son Dakika

'Böbrek taşı' ağrılarından kurtulmak mümkün

GAZİANTEP - Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran, böbrek taşı hastalığı ve tedavisi hakkında bilgiler vererek böbrek taşı ağrılarından kurtulmanın mümkün olduğunu açıkladı.

Dünya'da böbrek taşları en sık görülen böbrek rahatsızlıklarından biri olarak biliniyor. Erkeklerin yüzde 10'u, kadınların yüzde 3'ü hayatlarının bir döneminde böbrek taşı sorunu ile karşılaşıyor. Türkiye'de de özellikle iklimi sıcak bölgelerde görülen böbrek taşı rahatsızlıkları, gelişen teknoloji sayesinde ameliyatsız ve acısız şekilde tedavi edilebiliyor. Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran, böbrek taşı hastalığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Böbrek taşı hastalığının Türkiye'de yoğun olarak sıcak iklimli bölgelerde görüldüğünü belirten Dr.Taşkıran, hastalığını en bilindik belirtisinin yoğun ağrılar olduğunu söyledi. Türkiye'de en fazla kalsiyum oksalat ve kalsiyum sitrat taşlarının görüldüğünü ifade eden Dr. Taşkıran, "Hastalar öncelikle üroloji hekimine muayene olduktan sonra, idrar yollarında enfeksiyon olmadığına kanaat getirip, gerekli tedaviyi aldıktan sonra hastaya taş kırma uygulanmaktadır. Hastalarımızın bir kısmında Holmium Lazer dediğimiz kapalı ameliyat yöntemiyle taş kırma uygulayabildiğimiz gibi film çeker gibi bir sedyeye yatırılarak ayaktan taş kırma yöntemi de uygulanabilmektedir. Biz bu yönteme Extracorporeal shock Wave Litotripsi adını veriyoruz. Bu hastalarımızın çoğunda taşlar küçük olup kısa sürede taşlar kırılıp düşmektedir" dedi. Hastaların 5-6 seans süre ile taş kırma operasyonuna girebildiğini ifade eden Dr. Mehmet Taşkıran, "Taşların cinsine göre de eğer taş sertse daha uzun sürede, yumuşak ise daha kısa sürede taşlar kırılıp daha az seans ile düşmektedir. Ülkemizde de en çok kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat gibi böbrek taşları görülmektedir" şeklinde konuştu.

İki ve dört seansta taşların kırabildiği gibi kırılamayan taşlar sonrasında da hastanın ameliyata yönlendirildiğini ifade eden Dr. Taşkıran, "Biz bu hastaların taşlarının kırılmadığı takdirde Holmium Lazer yöntemiyle teknolojide yeni gelişen sistemleri kullanarak taş kırmayı uygulamaktayız" diye konuştu.