Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı - Son Dakika

Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı

Geçtiğimiz akşam acılar içinde hastaneye giden Ebru Polat, kendisine muayene etmesine rağmen böbrek taşı olduğunu fark etmeyen jinekoloğa Instagram paylaştığı video ile sitem etti.

Böbrek taşı düşüren Ebru Polat,

Kendi kozmetik markasını çıkaran ve her yaptığıyla gündem olan şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz akşam şiddetli ağrıla hastaneye gitti. İlk ağrı yaşadığında yumurtalıklarında bir sorun olduğunu düşünen Polat jinekoloğa gidince başına gelenlerle şaşkına döndü.

"JİNEKOLOG BİR ŞEYİN YOK DEYİP GÖNDERDİ"

Gittiği jinekolog böbrek taşı düşüren Polat'ın rahatsızlığını anlamayarak eve göndermek istedi. Yaşadığı ağrıları kesilmeyen Polat, Instagram'dan video paylaşarak yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Allah hasta insanların yardımcısı olsun doğru insanlar karşılaştırsın. Size başıma gelen bir şeyi anlatayım. Geçen gün çok ağrıyla hastaneye geldim ya sandım ki yumurtalıklarımda bir şey var. Jinekolog bana dedi ki; sağlıklısın bir şey yok. Dedim ki hocam vücut sinyal veriyor bu ağrı nedir? Strestir dedi bana inanabiliyor musunuz? Şaka gibi... Neyse dedim ki çok ağrım var bari iğne yapılsın. Acile indim ürolog hocam beni kontrol etmek istedi ve o söyledi."

Ebru Polat ağrı sırasında yaşadıklarını anlatarak doktorlara teşekkür etti. Polat açıklamasının devamında "Jinekolog beni eve gönderiyordu. Ve ateş içinde dönüp böbreğime zarar verebilirmişim. Doktor var doktor var" dedi.

Ebru Polat, Jinekolog, Instagram, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:03

Son Dakika Magazin Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, 'Bir şeyin yok' diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı - Son Dakika Magazin

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