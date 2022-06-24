Böbrek taşı, tansiyon ve şeker hastalarına 'şifalı su' - Son Dakika
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Böbrek taşı, tansiyon ve şeker hastalarına 'şifalı su'

24.06.2022 13:53

Böbrek taşı, tansiyon ve şeker hastalarına 'şifalı su' Böbrek taşının düştüğünü söyleyen Sevim Çetinoğlu: "Daha önce taş sorunu vardı, Allah'a şükür kurtulduk" Düzce'yi Zonguldak'a bağlayan yol üzerinde ormanlık alan içerisinden gelen doğal kaynak suyunu içenler 'şifa' buluyor.

Böbrek taşı, tansiyon ve şeker hastalarına 'şifalı su'

Böbrek taşının düştüğünü söyleyen Sevim Çetinoğlu:

"Daha önce taş sorunu vardı, Allah'a şükür kurtulduk"

DÜZCE - Düzce'yi Zonguldak'a bağlayan yol üzerinde ormanlık alan içerisinden gelen doğal kaynak suyunu içenler 'şifa' buluyor. Her gün yüzlerce kişinin yol üzerinde durup aldığı 'şifalı su', böbrek taşından, şeker hastalığına kadar birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor.

Düzce'de ormandan doğal kaynak suyu olarak çıkan bu su 'şifa' dağıtıyor. Düzce'yi Zonguldak'a bağlayan yol üzerinde bulunan ve yıllardır 'şifalı su' olarak adlandırılan doğal kaynak suyu için her gün yüzlerce kişi sıraya giriyor. Bir çok hastalığa iyi geldiği düşünülen sudan almak için yolunu değiştirenler ile her gün evine 'şifa' dağıtan sudan alanlar, suyun hastalıklara iyi geldiğini düşünüyor.

"Daha önce taş sorunu vardı, Allah'a şükür kurtulduk"

Bartın'dan Düzce'de ki evlerine Bolu üzerinden gelmek yerine Zonguldak üzerinden gelip su aldıklarını ve buradan aldıkları su sayesinde böbrek taşını düşürdüğünü belirten Sevim Çetinoğlu, "Bildiğim kadarı ile şifalı su. İç hastalıklarına ve böbreklere iyi geliyor. Biz Bartın'dan geliyoruz. Su alabilmek için bu yoldan geldik. Daha önce böbreklerimde taş sorunu yaşadım. Şu anda Allah'a şükür böyle bir sorun yaşamıyorum. Çok şükür kurtulduk" dedi.

"Suyun pH değeri 13 olduğu söyleniyor"

Şifalı su adı verilen doğal kaynak suyu mevkiinde işletmesi bulunan Halil Menteşe, suyun pH değerinin 13 olduğunu dile getirerek, "Yakın bir yerde köyüm var. Suyun şifalı olduğunu yıllardır böbrek taşına iyi geldiğini pH'ın yüksek olduğunu söylüyorlar. pH'ının 13 olduğu söyleniliyor. Bu kişi hayrına yaptırdığı zaman bu çeşmeyi tüm ölçümlerini yaptırdı. Biz de oradan biliyoruz. Buraya her gün yüzlerce kişi geliyor suyunu alıyor. Ben de evime buradan her gün taze su getiriyorum" diye konuştu.

"Herhangi bir sorununu görmedik"

Ormandan çıkan doğal kaynak suyunun şifalı olduğunu söyleyenlerin olduğunu dile getiren Münevver Yılmaztürk ise, " Eskiden beri bu su var. Şifalı olduğuna inandığımız bir su vardı. Daha sonra suyu bulandırmak için daha zararlı olduğu haberlerde çıktı. Biz buradan alıyoruz. Herhangi bir sorununu görmedik. Şifa oldu diyenler var. Ama ben öyle bir şeyi bilmiyorum. Sürekli gelip almıyoruz ama buralara düştüğümüz zaman bu fırsatı kaçırmıyoruz" şeklinde konuştu.

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Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Düzce, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böbrek taşı, tansiyon ve şeker hastalarına 'şifalı su' - Son Dakika

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