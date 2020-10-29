Böbrek üstü bezi kanserini yenen 7 yaşındaki Mert Ali yeniden yürümeye başladı - Son Dakika

Böbrek üstü bezinde çocukluk çağı kanserlerinden nöroblastoma rastlanan 7 yaşındaki Mert Ali Atakan, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan Sevda-Erkan Atakan çifti, hareketliliğinin her geçen gün azaldığını ve bacak ağrıları çektiğini fark ettikleri Mert Ali'yi kentteki bir hastaneye götürdü. Böbrek üstü bezinde tümör belirlenen çocuğa, dördüncü evre nöroblastom tanısı konuldu. Nöroblastomun kemiklerde tutulum yaptığı belirlendi.

İstanbul'da tedavide sonuç alamayacağını düşünen aile, çocuklarını Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkolojisi Bölümüne götürdü.

Burada tedaviye başlanırken aile Hasta Çocuk Evleri Derneğince kendilerine sağlanan evde kaldı. Hastalığı fark edildiğinde yürüme güçlüğü yaşayan küçük çocuk, uygulanan tedavinin ardından eskisi gibi yürümeye başladı.

"Hayatımı kanserli çocuklara adayacağım"

Anne Sevda Atakan, AA muhabirine, oğlunun hastalığı nedeniyle bir buçuk yıldan bu yana çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Atakan, "Oğlum hiç yürüyemiyordu. Bacakları çok ağrıyordu. Yatarken üzerine bir pike bile örtsem rahatsız oluyordu." dedi.

Oğlunu yaşatmak için son bir umut olarak İzmir'e geldiklerini anlatan Sevda Atakan, şöyle devam etti:

"Uygulanan tedavilerin ardından oğlumun kemik iliği ve kemiklerinde tutulum kalmadı. Bu sayede artık yürümeye ve kendi başına hareket etmeye başladı. Onu böyle görünce bir anne olarak çok seviniyorum. Oğlum iyileşmesinin ardından ben de yaşamımı kanser tedavisi olan çocuklara adayacağım. Oğlum aynı hastalığı yaşayan çocuklara ve ailelerine umut oldu. Oğlum da doktor olmak istiyor. Kendisi gibi hasta çocukları iyileştireceğini söylüyor. Bizim bu süreçte en büyük destekçimiz Hasta Çocuk Evleri Derneği oldu. Onlar sayesinde sadece çocuğumuzun tedavisine odaklandık."

Prof. Dr. Hatice Nur Olgun da kendilerine getirildiğinde küçük çocuğun genel durumunun kötü olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Mert Ali'nin hastalığı yüksek risk taşıyordu ve kontrol altına alınamıyordu. Ona kemoterapiyle birlikte son yıllarda bilimin önemli keşiflerinden biri olan akıllı ilaç tedavisini uyguladık. Bu ilacın tümör hücreleri üzerinde bulunan proteinlere bağlanma özelliği var. Kemoterapiyle kullandığınızda tümör hücresini yok ediyor. Toplam 5 kür aldı. 2 kür sonrası belirgin düzelme başladı. Mert Ali yeniden rahat bir şekilde yürümeye başladı. Dördüncü kürden sonra kemik iliği metastazları sona erdi. Bir iki kür daha yapıp tedaviyi sonlandıracağız. Mert Ali yaptığımız tetkiklerde hastalıktan temizlendi."

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan da kent genelinde hayırseverlerin destekleriyle kurdukları 9 evlerinin olduğunu, buralarda 18 ailenin kaldığını dile getirdi. Ozan, tedavisiyle yakından ilgilendikleri Mert Ali'nin sağlığına kavuşmasının kendilerine ve çocuklara moral olduğunu dile getirdi.

Nöroblastom nedir?

Çocuklarda beyin tümöründen sonra en sık görülen solid tümör olan nöroblastom, vücudun tüm bölgelerindeki sinir hücrelerinde gelişebiliyor. Hastalık en çok böbrek üstü bezinde görülüyor.

Erken evrede hastalık tamamen iyileşebiliyor. Geç evrede ise bu şans, son 5 yılın rakamlarına göre yüzde 50 civarında. Yüksek risk ve ileri evrede kemik iliği, beyin, karaciğer omurilikte tutulum görülebiliyor. Tedavide kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemlerin yanı sıra son dönemde "akıllı ilaç" da kullanılıyor.