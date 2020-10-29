Böbrek üstü bezi kanserini yenen 7 yaşındaki Mert Ali yeniden yürümeye başladı - Son Dakika

Böbrek üstü bezi kanserini yenen 7 yaşındaki Mert Ali yeniden yürümeye başladı

29.10.2020 10:59

Böbrek üstü bezinde çocukluk çağı kanserlerinden nöroblastoma rastlanan 7 yaşındaki Mert Ali Atakan, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Böbrek üstü bezinde çocukluk çağı kanserlerinden nöroblastoma rastlanan 7 yaşındaki Mert Ali Atakan, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan Sevda-Erkan Atakan çifti, hareketliliğinin her geçen gün azaldığını ve bacak ağrıları çektiğini fark ettikleri Mert Ali'yi kentteki bir hastaneye götürdü. Böbrek üstü bezinde tümör belirlenen çocuğa, dördüncü evre nöroblastom tanısı konuldu. Nöroblastomun kemiklerde tutulum yaptığı belirlendi.

İstanbul'da tedavide sonuç alamayacağını düşünen aile, çocuklarını Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkolojisi Bölümüne götürdü.

Burada tedaviye başlanırken aile Hasta Çocuk Evleri Derneğince kendilerine sağlanan evde kaldı. Hastalığı fark edildiğinde yürüme güçlüğü yaşayan küçük çocuk, uygulanan tedavinin ardından eskisi gibi yürümeye başladı.

"Hayatımı kanserli çocuklara adayacağım"

Anne Sevda Atakan, AA muhabirine, oğlunun hastalığı nedeniyle bir buçuk yıldan bu yana çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Atakan, "Oğlum hiç yürüyemiyordu. Bacakları çok ağrıyordu. Yatarken üzerine bir pike bile örtsem rahatsız oluyordu." dedi.

Oğlunu yaşatmak için son bir umut olarak İzmir'e geldiklerini anlatan Sevda Atakan, şöyle devam etti:

"Uygulanan tedavilerin ardından oğlumun kemik iliği ve kemiklerinde tutulum kalmadı. Bu sayede artık yürümeye ve kendi başına hareket etmeye başladı. Onu böyle görünce bir anne olarak çok seviniyorum. Oğlum iyileşmesinin ardından ben de yaşamımı kanser tedavisi olan çocuklara adayacağım. Oğlum aynı hastalığı yaşayan çocuklara ve ailelerine umut oldu. Oğlum da doktor olmak istiyor. Kendisi gibi hasta çocukları iyileştireceğini söylüyor. Bizim bu süreçte en büyük destekçimiz Hasta Çocuk Evleri Derneği oldu. Onlar sayesinde sadece çocuğumuzun tedavisine odaklandık."

Prof. Dr. Hatice Nur Olgun da kendilerine getirildiğinde küçük çocuğun genel durumunun kötü olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Mert Ali'nin hastalığı yüksek risk taşıyordu ve kontrol altına alınamıyordu. Ona kemoterapiyle birlikte son yıllarda bilimin önemli keşiflerinden biri olan akıllı ilaç tedavisini uyguladık. Bu ilacın tümör hücreleri üzerinde bulunan proteinlere bağlanma özelliği var. Kemoterapiyle kullandığınızda tümör hücresini yok ediyor. Toplam 5 kür aldı. 2 kür sonrası belirgin düzelme başladı. Mert Ali yeniden rahat bir şekilde yürümeye başladı. Dördüncü kürden sonra kemik iliği metastazları sona erdi. Bir iki kür daha yapıp tedaviyi sonlandıracağız. Mert Ali yaptığımız tetkiklerde hastalıktan temizlendi."

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan da kent genelinde hayırseverlerin destekleriyle kurdukları 9 evlerinin olduğunu, buralarda 18 ailenin kaldığını dile getirdi. Ozan, tedavisiyle yakından ilgilendikleri Mert Ali'nin sağlığına kavuşmasının kendilerine ve çocuklara moral olduğunu dile getirdi.

Nöroblastom nedir?

Çocuklarda beyin tümöründen sonra en sık görülen solid tümör olan nöroblastom, vücudun tüm bölgelerindeki sinir hücrelerinde gelişebiliyor. Hastalık en çok böbrek üstü bezinde görülüyor.

Erken evrede hastalık tamamen iyileşebiliyor. Geç evrede ise bu şans, son 5 yılın rakamlarına göre yüzde 50 civarında. Yüksek risk ve ileri evrede kemik iliği, beyin, karaciğer omurilikte tutulum görülebiliyor. Tedavide kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemlerin yanı sıra son dönemde "akıllı ilaç" da kullanılıyor.

Böbrek üstü bezi kanserini yenen 7 yaşındaki Mert Ali yeniden yürümeye başladı
Böbrek üstü bezi kanserini yenen 7 yaşındaki Mert Ali yeniden yürümeye başladı
Böbrek üstü bezi kanserini yenen 7 yaşındaki Mert Ali yeniden yürümeye başladı
Böbrek üstü bezi kanserini yenen 7 yaşındaki Mert Ali yeniden yürümeye başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi, araştırma, Çocuk, Tümör, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Böbrek üstü bezi kanserini yenen 7 yaşındaki Mert Ali yeniden yürümeye başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu
Son Dakika: Devlet erkanı Anıtkabir'de! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Deftere yazdığı mesaj Son Dakika: Devlet erkanı Anıtkabir'de! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Deftere yazdığı mesaj         
11:04
Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular         
10:24
Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada         
09:49
Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi Cumhuriyet Bayramı'na damga vuran görüntü: Karton toplayıcıları arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi         
09:34
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 11:39:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Böbrek üstü bezi kanserini yenen 7 yaşındaki Mert Ali yeniden yürümeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei