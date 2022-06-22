Böbrek yetmezliği bulunan hasta memleketindeki hastaneye diyaliz makinesi bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi

Böbrek yetmezliği bulunan hasta memleketindeki hastaneye diyaliz makinesi bağışladı

22.06.2022 12:27
Böbrek yetmezliği bulunan hasta memleketindeki hastaneye diyaliz makinesi bağışladı

Almanya'da yaşayan böbrek yetmezliği bulunan Bingöllü 87 yaşındaki Hacı Ertekin, Kiğı ilçesindeki hastaneye diyaliz makinesi bağışladı.

Almanya'da yaşayan böbrek yetmezliği bulunan Bingöllü 87 yaşındaki Hacı Ertekin, Kiğı ilçesindeki hastaneye diyaliz makinesi bağışladı.

2 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Ertekin, diğer hastalara umut olabilmek için diyaliz makinesi bağışlama kararı aldı.

Yetkililerle irtibata geçen Ertekin'in bağışladığı diyaliz makinesi Kiğı Entegre Devlet Hastanesi'nde kurularak ilçedeki hastaların hizmetine sunuldu.

Hacı Ertekin, AA muhabirine, Almanya'da tedavi gördüğünü, Kiğı'da hastaneye diyaliz makinesi bağışladığını belirterek, "Bütün hastalara Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

Kiğı Entegre Devlet Hastanesi Başhekimi Kübra Yazar İyigün de Ertekin'e teşekkür ederek, bunun örnek bir davranış olduğunu ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu da Ertekin'i hastanede ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda sahillerin yanı sıra su altında da hareketlilik başladı Kuşadası'nda sahillerin yanı sıra su altında da hareketlilik başladı Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki danışanlar, çalışmalarını sergiledi Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki danışanlar, çalışmalarını sergiledi
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Almanya, Kiğı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böbrek yetmezliği bulunan hasta memleketindeki hastaneye diyaliz makinesi bağışladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:34:48. #1.11#
SON DAKİKA: Böbrek yetmezliği bulunan hasta memleketindeki hastaneye diyaliz makinesi bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement