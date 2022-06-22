Kiğı Entegre Devlet Hastanesi Başhekimi Kübra Yazar İyigün de Ertekin'e teşekkür ederek, bunun örnek bir davranış olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Almanya, Kiğı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Böbrek yetmezliği bulunan hasta memleketindeki hastaneye diyaliz makinesi bağışladı - Son Dakika

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