Böbrek yetmezliği tedavisi gören doktor 6. kattan atladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Böbrek yetmezliği tedavisi gören doktor 6. kattan atladı - Son Dakika

Böbrek yetmezliği tedavisi gören doktor 6. kattan atladı

7 saat önce

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanelerinde nefroloji bölümünde böbrek yetmezliği tedavisi gören aile hekimi A.Ö. (38) 6. kattan atlayarak intihar etti.

Böbrek yetmezliği tedavisi gören doktor 6. kattan atladı, System.String[]

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanelerinde nefroloji bölümünde böbrek yetmezliği tedavisi gören aile hekimi A.Ö. (38) 6. kattan atlayarak intihar etti.


Olay, öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastaneleri nefroloji bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile hekimi A.Ö., iddiaya göre, tedavi gördüğü hastanenin 6. katından atlayarak intihar etti. 6. kattan sert zemine çakılan A.Ö, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin görmesiyle 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Astsubay, eşini öldürüp intihar etti
Astsubay, eşini öldürüp intihar etti KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Manisa'da deprem fırtınası sürüyor! 1 günde 44 deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:24:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Böbrek yetmezliği tedavisi gören doktor 6. kattan atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]