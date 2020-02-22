Böbrek yetmezliği tedavisi gören doktor 6. kattan atladı - Son Dakika

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Böbrek yetmezliği tedavisi gören doktor 6. kattan atladı
7 saat önce
Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanelerinde nefroloji bölümünde böbrek yetmezliği tedavisi gören aile hekimi A.Ö. (38) 6. kattan atlayarak intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:57 Kaynak: İHA
Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanelerinde nefroloji bölümünde böbrek yetmezliği tedavisi gören aile hekimi A.Ö. (38) 6. kattan atlayarak intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastaneleri nefroloji bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile hekimi A.Ö., iddiaya göre, tedavi gördüğü hastanenin 6. katından atlayarak intihar etti. 6. kattan sert zemine çakılan A.Ö, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin görmesiyle 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
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