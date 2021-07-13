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Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mischa'ya kök hücre tedavisi uygulandı - Son Dakika

Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mischa'ya kök hücre tedavisi uygulandı

13.07.2021 09:45

Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mischa'ya kök hücre tedavisi uygulandı Edirne'nin Keşan Keşan'da böbrek yetmezliği olan Mischa'ya kök hücre nakli yapıldı.

Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mischa'ya kök hücre tedavisi uygulandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan Keşan'da böbrek yetmezliği olan Mischa'ya kök hücre nakli yapıldı. Birçok hastalığın tedavisinde etkili olduğu bilinen yöntem olarak kök hücre transfer edilen Mischa, yeniden sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Misha isimli 10 yaşındaki Golden cinsi köpek, rahatsızlığı sebebiyle bir süre önce veterinere götürüldü. Yapılan tahliller sonucu böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mischa'ya, sağlığına yeniden kavuşması için yeni yöntemler arandı. Tedavi olan; ancak aynı sağlık probleminin ikinci kez tekrarlanması sebebiyle bu kez farklı bir yönteme gidildi.

Kök hücre tedavisine başvurduklarını söyleyen, Veteriner Hekim Mustafa Akıncı, hastalık süreci ile ilgili olarak, "Mischa'nın böbrek rahatsızlığı vardı, ilk etapta yapılan tedavilere cevap verdi, ancak yaşı sebebiyle rahatsızlığı tekrarladı. Kronik böbrek yetmezliği oluştu. Biz onun sağlığına kavuşması için kök hücre naklini uygun gördük" dedi.

Kök hücre tedavisini "En basit tabiri ile kök hücre, hasarlı dokuları doğal yollardan çözmeye çalışan yeni bir tedavi şeklidir" sözleriyle anlatan Akıncı, daha önce uygulanan ve başarı sağlanan hastalardan örnekle kök hücre tedavisine gidildiğini belirterek, tedavide geçilecek süreci "Serumla birlikte damar içine 5-10 dakika boyunca tedaviyi uyguluyoruz. Tedaviden sonra 3 ila 15 gün arasında etkisini göstermeye başlıyor, kontroller ve tahlillerde tedavi eğer istediğimiz düzeyde değilse 2. dozu uygulamaya geçiyoruz" ifadeleriyle anlattı.

Kök hücre tedavisinin yenileme etkisinin olduğunu belirten firma satış müdürü Erol Yıldız ise, bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olan yöntemin yaygınlaşmaya başladığını belirterek, tedavi hakkında, "0-2 yaş grubunda kısırlaştırmak üzere kliniklere gelen kedi ve köpeklerden alınan yağ dokusundan stokluyoruz. Bu hücreler laboratuvarlarımızda eksi 80 derece saklanıyor. Tedavi sürecinde veteriner hekimin koymuş olduğu teşhis noktasında, daha önce yapılmış çalışmalar düzeyinde çocuklarımız için bir protokol oluşturup, bu protokol doğrultusunda +4 derecede ısısı sabitlenmiş kutularımızla getirdikten sonra da hücrenin naklini gerçekleştiriyoruz" diye konuştuk.

Birçok hastalıkta bu yöntemi kullandıklarını aktaran Yıldız, "Kedi ve köpeklerde böbrek yetmezliği, akciğer yetmezliği gibi lokal ve viral noktalardaki rahatsızlar için veteriner hekimlerimizin koymuş olduğu teşhislere tedavi destekleyici olarak yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mischa'ya kök hücre tedavisi uygulandı
Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mischa'ya kök hücre tedavisi uygulandı
Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mischa'ya kök hücre tedavisi uygulandı
Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mischa'ya kök hücre tedavisi uygulandı

Kök Hücre, Veteriner, Edirne, Keşan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Mischa'ya kök hücre tedavisi uygulandı - Son Dakika


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