"Böbrek yetmezliğinde salgının geçmesini beklemeyin" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nden Genel Cerrah Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma korkusu yüzünden hastaneye gitmeyen böbrek yetmezliği olan hastalarda kalp ve akciğer yetmezliğinin gelişebildiğini belirterek, tanı ve tedavide geç kalınması durumunda hayati risk oluştuğunu bildirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ertuğrul, pandemi sürecinde hastaneye gitme korkusunun hayati tehlikeye neden olacak sağlık sorunlarına yol açtığını vurguladı.

Ertuğrul, özellikle böbrek yetmezliği olan hastaların risk grubunda olduğunu belirterek, "Böbrek yetmezliği olan hastalarda bekleme sürecinde sıvı elektrolit dengesizliklerine bağlı olarak kalp ve akciğer yetmezliği gelişebiliyor. Virüsten korunmak isterken tanı ve tedavide geç kalınması ciddi sorunlara, hatta hayati riske bile neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Aksatılan tanı ve tedaviler sonucu görülen en sık ölüm nedenlerini sıralayan Ertuğrul, ilk sırada iskemik kalp hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarının bulunduğunu bildirdi.

"Hastalarda böbreğin süzme fonksiyonu bozuldukça klinik bulgular görülmeye başlıyor"

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Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, hastalarda böbreğin süzme fonksiyonu bozuldukça klinik bulguların görülmeye başladığını, halsizlik, iştahsızlık, bulantı ve kusma, özellikle göz kapaklarında, ayak bileklerinde ve bacakta şişlik, idrar miktarında azalma, idrar renginde değişiklik ve sık sık gece idrara çıkmanın belirtiler arasında olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanlığı tarafından kaydedilen böbrek nakil verilerine değinen Ertuğrul, Türkiye'de 2019'da 3 bin 863 böbrek nakli gerçekleştirilirken, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 enfeksiyonu sebebiyle bu rakamın geçen yıl 2 bin 498'e kadar düşüş gösterdiğini bildirdi.

Kovid-19 pandemisinde nakil ameliyatları süreci hakkında bilgi veren Ertuğrul, taburculuğa kadar izlenilen adımlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alıcı ve verici tüm hastalar, ameliyattan en az 2 gün önce 24 saat ara ile 2 PCR testi ile taranıyor. Testi negatif çıkan hastalara canlı vericiden böbrek nakli yapılıyor. PCR testi pozitif gelen hastaların nakil ameliyatları ise 14 gün ertelenerek tedavi sonrası yine aynı şekilde ameliyattan en az 2 gün önce 24 saat ara ile iki PCR testi ile taranıyor. Ancak iki PCR testi de negatif gelen hastalara nakil ameliyatı yapılıyor. Hastalara nakil sonrası immunsüpresif tedavi altında oldukları için maske kullanımı, el yıkama ve daha katı izolasyon şartlarının sağlanmasına yönelik eğitimler veriliyor ve hastalar taburcu ediliyor."